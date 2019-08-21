(Özel) Seyir halindeki otomobil alev alınca imdada otobüs şoförü yetişti

Bursa'da seyir halindeki otomobil motor kısmından alev alınca çaresiz sürücünün imdadına otobüs şoförü yetişti.

Olay, Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 LFP 65 plakalı araç seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü A.G. kendini son anda araçtan dışarı attı. O esnada yan şeritten gitmekte olan otobüs şoförü, yangın tüpüyle müdahale ederek, alevleri kısa sürede söndürmeyi başardı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından yanan araç trafik ekipleri tarafından kenara çekildi. Trafiğe kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.