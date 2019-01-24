(Özel) Sokak arasında devrilen kamyonet kamerada

Bursa'da sokak arasında aşırı hızlı seyreden kamyonetler çarpıştı. Kamyonetlerden biri devrildi. Yaralıları esnaf ve mahalleli kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dehşete düşüren olay dün gece merkez Osmangazi ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Uluyol mahallesinde ara sokaklarda hızlı seyreden 16 L 1587 ve 16 BTE 77 plakalı iki kamyonet iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. 16 L 1587 plakalı kamyonet çarpanın etkisiyle havalanıp yol kenarında park halinde bulunan 06 UP 626 plakalı bir başka kamyonete çarparak devrildi. Devrilen kamyonetin içerisinde kalan 3 kişiyi kurtarabilmek için esnaf ve vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar araç içerisinde sıkışan Gamze Y. Murat A. ve Ferhat A.'yı dışarıya çıkardı. Kanlar içinde kalan Gamze Y.' olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili incelemelerde bulundu. Araçtan çıkan Ferhat A. ve Murat A. aracı kimin sürdüğünü hatırlamadıklarını söyleyerek birbirini suçladı. Sokakta tartışmaya başlayan ikiliyi, polis ekipleri gözaltına aldı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlatırken, şoförün tespit edilebilmesi için çevrede bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı.

"Kaza anı güvenlik kamerasında"

Trafik kazası çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 2 sokağın kesiştiği yerde gerçekleşen kazanın görüntülerinde, Recep T. kontrolündeki 16 BTE 77 plakalı kamyonet seyir halindeyken, diğer sokaktan hızlı bir şekilde gelen 16 L 1587 plakalı kamyonetle çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle havalanan araç, yol kenarında bulunan başka bir kamyonete çarparak sokak üzerinde devrdiliyor. Şiddetli çarpışma sesine sokağa inen mahalleli, kendi imkanlarıyla yan yatan aracı kaldırıp, araçta sıkışan 3 şahsı kurtardığı görülüyor.