(Özel) Sosyete tilki

Bursa'da her akşam yüzlerce kişinin oturduğu siteyi ziyaret eden tilkiyi fotoğrafçı elleriyle besliyor.

Filmlere konu olacak dostluk hikayesi Bursa'da yaşandı. Sayfiye yerindeki siteyi her akşam yabanî bir tilki ziyaret etmeye başladı. Her akşam evlerinin önüne kadar tilkinin geldiğini gören Münacettin Öztürk, yıllarca sürecek dostluklarının temelini tilkiyi besleyerek başlattı. Öztürk, her akşam sitenin içerisinde dolaşan hayvanı elleriyle beslemeye başladı. Akşamları aksatmadan siteye gelen tilkinin karnını doyuran Öztürk, yemekten sonra da tatlı niyetine çatalla karpuz ikram ediyor. Bu beslenme saati her akşam tekrar ediyor. Tilkiyi artık ailesinin bir ferdi gibi gören Öztürk, ona gözü gibi bakıyor. Bunu gören eş dost hayranlıklarını gizleyemiyor.

Bu dostluğun yıllardır sürdüğünü ifade eden Münacettin Öztürk, "Ben fotoğrafçılık yapıyorum. Bursa'da oturuyorum, yazın yazlığımıza geliyorum. Evimize her akşam tilki misafir olarak geliyor. Biz de elimizden geldiği kadar onu besliyoruz. Tilki bizi çok seviyor. Onunla aramızda sıkı bir dostluk bağı kuruldu. Biz ilk başlarda evimizin çevresine sokak hayvanları için yemek artığı bırakıyorduk. Bir baktık ki tilki de bu yemeklerden yemeye başladı. Artık devamlı geliyor. Hayvan bana alıştı. Onu elimle ve çatalla besliyorum. Aramızda sıkı bir bağ kuruldu. Kimi zaman akşam saati geliyor, kimi zaman ise gece geç saatlerde geliyor. Bu hayvan doğada yaşıyor. Kesinlikle evcil değil. Tilkiyle dostluğumu öğrenenler yaklaşma, ısırır diyorlar, ama hiç öyle bir şey olmadı" dedi.