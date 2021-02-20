İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Tarihi Bursa evleri karda başka güzel

Bursa’da beyaza bürünen tarihi Bursa evleri kartpostalları aratmadı.

Bursa'da beyaza bürünen tarihi Bursa evleri kartpostalları aratmadı. Uludağ'ın eteklerinde birbirinden farklı renkleriyle cümbüş oluşturan evler havadan böyle görüntülendi.


Bursa'da son bir haftadır devam eden kar yağışı bu sabah itibariyle yerini güneşli havaya bıraktı. Uludağ'ın eteklerinde yer alan Demirkapı ve Hisar mahallelerindeki renkli evler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bursa'nın şirin yamaç mahalleleri drone ile havadan görüntülendi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.