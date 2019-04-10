(Özel) Tarihi Çarşı ve Hanlar'a özel yasa

Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar için başlatılan çalışma; mecliste yasalaşınca tüm Türkiye'deki ecdad yadigarı ekonomik merkezlere örnek olacak. Çarşı ve hanların düzen ve disiplininden fiziksel düzenlemesine kadar bir çok konuyu içeren yasal düzenleme teklifi Kültür Bakanlığı'nın talebi üzerine Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanıyor. Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) Başkanı Muhsin Özyıldırım, "Tarihi Çarşılar Yönetim Kanunu" ile sadece Bursa'nın değil, Türkiye'deki bütün çarşıların eski ihtişamına kavuşacağını ve herkesin rahat nefes alacağını söyledi.

Bursa'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne alınan, 700 yıldır ticaretin kalbi olarak bilinen 450 dönümlük Hanlar Bölgesi'nin etrafında tarihi silueti bozan yapılar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin başlatacağı Hanlar Bölgesi Kültür Adaları projesi kapsamında temizlenecek. Hanlar bölgesi, Ulucami'nin etrafındaki yaklaşık 450 dönümlük alanda Bursa'nın fethinin ardından peyderpey yapılan 16 han, arasta, bedesten, pazar yeri ve iç içe geçmiş çarşılardan oluşuyor. Yaklaşık 4 bin iş yerinin yer aldığı bölge 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Bölgede Kayhan Çarşısı'nı da kapsayacak şekilde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi silueti bozan yapılar yıkılarak eserler belirgin hale getirilecek. Bu çalışmanın yanı sıra çıkarılacak olan ‘Tarihi Çarşılar Yönetim Yasası' ile esnafından vatandaşına, yerli turistinden yabancısına kadar herkes rahat bir nefes alacak.

Yasa ile ilgili çalışmaların başladığını belirten Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) Başkanı Muhsin Özyıldırım, “Kültür Bakanlığı'nın talebi üzerine Bursa Valiliği'nin öncülüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve BTÇH Birliği bir masa etrafında toplandık. Bu yasanın turizm, kültür ve perakende değeri çok yüksek olacak. Her gün binlerce kişinin alışveriş ve ziyaret için geldiği bölgenin disipline edilmesi, giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi, içerideki ahenk ve düzenin daha iyi sağlanabilmesi adına yasada temelli bir alan yöneticiliği benzeri bir yönetim modeli üzerinde duruyoruz” dedi.

Çarşı ve hanlar bölgesi için yaklaşık 10 yıldır iyileştirme içerisinde olduklarını belirten Özyıldırım, “Bu süre zarfında defalarca gerek Bursa, gerekse İstanbul, Konya, Kayseri gibi büyük çarşılarımızla federasyonlaşmaya giderek taleplerimizi tekrar ettik. Bu bölgelerin yönetilmesi konusundaki çabamız bu dönemde daha da öne çıktı. Kültür Bakanlığı'nın konuya yakın ilgi göstermesi ve Bursa yetkililerinin hassasiyeti sayesinde ortak akılla tesis edilecek. Yasa taslağı Ankara'ya iletilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun görülürse, yasalaşarak Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanacak. Sadece Bursa değil, Türkiye'deki 100'lerce il ve ilçelerde tarihi çarşılar yönetim anlamında rahat bir nefes alacak” diye konuştu.

Bu kanunla birlikte çarşı ve hanlar bölgesinin eski ahîlik kültürünün geri geleceğini belirten Özyıldırım, “Ayrıca, çarşı âdâbının ve edebinin korunması ve arttırılması, çarşıların perakendedeki ve turizmdeki payının daha da verimli hale getirilmesini kapsamaktadır. Bu bölgeye gelen ister vatandaş olsun ister turist, kültürel miras anlamında buradan memnuniyetle ayrılmasını sağlayacağız. Komşuluk hak ve hukukları gözetileceği gibi, müşteri memnuniyeti de öne çıkacaktır. Mazi e olduğu gibi çarşılarımız güvenilen ve tercih edilen mekanlar haline gelecektir” şeklinde konuştu.

Bu yasanın çok büyük kazançları olacağını belirten Özyıldırım, “Düzen ve disiplinden maksadımızın sadece hayat ve davranış biçimleri değil. Aynı zamanda fiziki iyileştirmeler yapılacak. Restorasyon isteyen hanlar ve tescilli yapılar tekrardan ayağa kaldırılacak. Sliuet bütünlüğü dediğimiz çarşının temsil ettiği yüz yıllara ait görüntü tekrar elde edilmiş olacak. Tabela kirliliğinden tutun da çevre ve peyzaja kadar elden geçirilmiş olacak. Otoparkından tuvaletlerine, dinlenme alanlarından hizmet mekanlarına kadar bir düzen sağlanacak. Bu da çarşımıza ve Bursa'ya puan kazandıracaktır. Çarşıya gelenler Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun nasıl bir miras bıraktığını bizlerin de onları nasıl koruduğumuzu görecek” dedi.