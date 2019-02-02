(Özel) Tarihi handaki taş değirmende elde edilen tahinler büyük rağbet görüyor

Bursa'da 4 kuşaktır taş değirmende tahin yapan işletmenin ürünlerine vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor.

Tarihi Çukur Han'da 1935 yılında açılan dükkanlarında taş değirmende susam öğüterek sıcak tahin üreten işletme, 84 yıl önceki usulle tahin elde ediyor. Bursa'da artık kalmayan taş değirmen usulünü devam ettiren işletmenin tahinleri meşhur. Vatandaşlar taş değirmende çekilen tahinleri doğal ve lezzetli olduğu için tercih ediyor. Tarihi hanın içindeki taş değirmende üretilen doğal tahinlerin kilosu 22 liradan satışa sunuluyor.

Dedesinden kalan işletmenin 4. kuşak işletmecisi olduğunu ifade eden Hakan Helvacı, “Biz kurulduğumuz tarihten itibaren üretim şeklimizi değiştirmedik. Bizim taş değirmende ürettiğimiz tahinler doğal, diğerleri gibi zımpara ile öğütülmüyor. Kanserojen değil, yüzde yüz doğal. O yüzden lezzetli ve sağlıklı. Vatandaşlar bunu bildiği için bizi tercih ediyor. Tahinin kilosunu 22 liradan satmaktayız. 84 yıl önce nasıl üretiyorsak şimdi de aynı şekilde üretim yapıyoruz. Bizim işletmeye 3 kuşaktır gelen müşteriler var” dedi.

Tahin almak için gelen vatandaşlar ise, “Biz buraya yıllardır geliyoruz. Babalarımız da buraya geliyordu. Buradaki tahin marketlerde satılan tahinlere benzemiyor. Çok lezzetli ve doğal” şeklinde konuştu.