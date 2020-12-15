(Özel) Tarihî kılıçlar Bursalı ustanın elinde ilk günkü ihtişamına kavuşuyor

Türkiye'nin en kaliteli bıçaklarını ve kılıçlarının imâl edildiği Bursa'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin törenlerde kullandığı tarihî kılıçlar tamir için Bursalı ustaya geliyor. Türkiye'nin her yerinden Bursalı bıçak ve kılıç ustası İsmail Güler'e TSK'da subayların kullandığı 60 yıllık kılıçlar restorasyon için geliyor. Bursalı usta her biri 60 yıllık dövme çelikten yapılmış ve yenisi yapılmayan tören kılıçlarını restore ederek TSK'ya teslim ediyor. İsmail Güler, bir haftada restore ederek bitirdiği kılıçlardan 750 ila bin lira arasında ücret alıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini törenlerinde kullanılan kılıçlar askeri törenlerde kınlarından çıkartılıp omuzlarına alınarak geçiş törenindeki askerler tarafından kullanılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tören kılıçlarının restore edilmek için kendilerine geldiğini ifade eden İsmail Güler, "TSK'da törenlerde kullanılan bu kılıçlar yere düşüp kırılınca restore edilmek için bize geliyor. Bu kılıçların yenisi yapılmıyor. Bu kılıçlar dövme çelikten yapılmış. 60 yıllık kılıçlar. Yenisi yapılmadığı için zarar gören kılıçlar restore için bize geliyor. Biz de onları bir haftada restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyoruz. Yaptığımız işten 750 ila bin lira arasında fiyat alıyoruz" dedi.