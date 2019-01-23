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(Özel) Tavuk yemi yüklü TIR yan yattı, otoban trafiğe kapandı

Bursa Otobanında meydana gelen kazada, tavuk yemi yüklü TIR yan yattı.


Kaza, öğle saatlerinde Bursa Otabanı'nda meydana geldi. İzmir Aliağa'dan Sakarya'ya tavuk yemi götüren Oğuzhan Y. (23) yönetimindeki 06 PFY 39 plakalı TIR; Ovaakça çıkışında virajı alamayarak yan yattı. Kaza sonras TIR'daki tavuk yemleri yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.


TIR sürücüsü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik ekipleri yan yatan TIR'ın bulunduğu kavşağı trafiğe kapatarak çevredeki güvenliği sağladı.


Karayollarına bağlı ekipler de kısa süre içerisinde yola savrulan yemleri temizledi. Yan yatan TIR da çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

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