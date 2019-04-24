Özel Teknoloji Fen Okullarında 23 Nisan coşkusu

Özel Teknoloji Fen Okulları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenledikleri görkemli bir törenle coşku ve gurur içinde kutladı.

Özel Teknoloji Fen Okulları, hafta boyunca öğrencileri için düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle çocuklarla bayramını kutladı. Bu kapsamda satranç ve basketbol turnuvaları ile kıyasıya mücadele eden öğrenciler, sokak oyunları ile eğlence dolu anlar yaşadılar. Gün boyu özel olarak hazırlanan aktivitelerle doyasıya eğlendiklerini ifade eden Teknoloji Fen öğrencileri, bayrama yakışır bir yemek menüsü sürprizi ile karşılaştılar.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başlayan 23 Nisan tören kutlaması velilerin yoğun katılımı ile renklendi. Günün anlam ve önemine yakışır konuşmaların yapıldığı törende, öğrencilerin bayram coşkusuna ortak olmak için konuşan Okul Müdürü Müge Düşmez, “Değerli çocuklar, Atatürk'ün de dediği gibi bugünün küçükleri yarının büyükleridir” diyerek okul olarak güne ve çocuklara verdiği önemi en güzel şekilde ifade etmiştir. "Unutmayın ki bugün bizlerin bulunduğu bu makam ve mertebelerde gelecekte kuşku yok ki sizler yer alacaksınız. Bugün burada sevincinizi ve coşkunuzu sizlerle paylaşan büyükleriniz; sizden araştıran,düşünen, üreten, ahlaki ve insani değerleri kazanmış insanlar olarak yetişmenizi beklemektedirler. Sizler de bu istek, arzu ve gayrete sahip olmalısınız. Bu nedenlerle sorumluluklarınızı yerine getirip geleceğe en iyi bir şekilde hazırlanırsanız aydınlık yarınlar sizleri beklemektedir. Bizlere bugünleri hediye eden fedakar insanları rahmetle anıyor, siz sevgili çocuklarımızın bayramını tekrar kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin şarkı ve şiirleriyle renklenen bayram coşkusu, ortaokul öğrencilerinin drama gösterisi büyük beğeni topladı. Anaokulu öğrencilerinin hazırladıkları dans gösterisiyle yerini eğlence dolu anlara bıraktı. Halk dansları gösterileri ile performanslarını sergileyen halk dansları öğrencileri törene damga vurdu.