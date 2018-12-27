(Özel) Teleferikte yılbaşında gece mesaisi

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ'a çıkmak isteyen binlerce kişi teleferiğe akın ediyor. Yılbaşında Uludağ'a çıkmak isteyenler ve yılbaşını Uludağ'da geçirmek isteyen tatilciler için teleferik gece saat 02.00'ye kadar çalışacak.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar teleferiğe akın ederek uzun kuyruklar oluşturuyor. 176 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli teleferik, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı. Bursa Teleferik görevlisi Ersoy Ey, "Yılbaşına Uludağ'da girmek isteyen vatandaşlarımız için çalışma saatlerini uzattık. 31 Aralık gecesi saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğiz. Yerli ve yabancı bütün misafirlerimizi Uludağ'a Bursa Teleferiğe bekliyoruz. Kış sezonunun erken gelmesiyle birlikte teleferikte ciddi bir yoğunluk var. Bilet fiyatlarımız tam gidiş geliş 38 TL iken öğrencilerimize ise gidiş geliş 27 TL'dir. Bursa teleferik 9 kilometre uzunluğu il dünyanın en uzun teleferiği yağan kar manzarası eşliğinde bütün misafirleri Uludağ'a taşımaktayız" dedi.