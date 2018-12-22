(Özel) Telefon santralinin üzerine düştüğü yaya ağır yaralandı

Bursa'da freni boşalan araç telefon santraline çarptı, devrilen santralin altında kalan yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Caddesi girişinde meydana geldi. Haç umre organizasyon firması sahibi Mustafa Kurtuluş(65), olay yerine 20 metre uzaklıktaki evinden inip 16 K 3322 plakalı otomobili ile yola çıktı. Birkaç metre sonra rampadan inerken freni boşalan otomobil telefon santraline çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen santralin altında kalan Halit Mehmet(41) ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet 112 Acil Servis ambulansıyla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Oğlum fren tutmadı yavrum"

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın şokunu üzerinden atamayan sürücü Mustafa Kurtuluş, “Rampadan inerken fren boşaldı. Baktım ki caddeye gideceğim telefon santraline vurayım da burada kalayım dedim, oradan da biri geçiyormuş. Çok üzgünüm” diye konuştu. Daha sonra cep telefonundan oğlunu arayan Kurtuluş kaza yaptığını söyledi. Kurtuluş telefondaki oğluna ise "Oğlum fren tutmadı yavrum. Fren boşaldı ne hikmettir onuda anlayamadım. Ben sadece telefon santralini gördüm vatandaş da oradan geçiyormuş onu görmedim" dedi. Kaza yapan otomobil çekici ile otoparka çekilirken, devrilen santralle ilgili yetkililere bilgi verildi. Yoğun bakıma alınan Halit Mehmet hayati tehlikeyi atlatamazken olayla alakalı tahkikat sürüyor.