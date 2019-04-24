(Özel) Tofaş 2 vardiyaya dönüyor

Türkiye'nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi olan Tofaş; 28 Nisan'dan itibaren üretimde 2 vardiyaya dönüyor.

Türkiye'nin 4.büyük sanayi kuruluşu olan Tofaş Otomobil Fabrikası gerek iç pazardaki daralma, gerekse ihracat planlarındaki değişiklikten dolayı vardiya sayısını 3'ten 2'ye düşürüyor. Yıllık 450 bin otomobil üretim kapasitesi bulunan fabrika daha önce 9 bin olan çalışan sayısını 7 bin olarak güncelledi. Tofaş Otomobil Fabrikası'nın 2019 yılında emeklilik, askerlik veya başka sebeplerle ayrılanların yerine işçi alımının yapılmadığı öğrenildi.

Çeşitli sebeplerle ayrılan tüm çalışanlara ise hakları ödenirken, üretim rakamında düşüş olmayacak şekilde üretim proseslerinin planlandığı belirtildi.

TOFAŞ'tan alınan bilgiye göre, Nisan ayı sonundan itibaren çalışma sisteminin 2 vardiya düzenine göre yeniden organize edildiği ifade edilerek, "Şirketimiz gerek iç pazar dinamikleri, gerekse de ihracat planlarımızın bir gereği olarak üretim süreçlerinde yeni bir döneme girmektedir. Üretimimizi hızlandırmak ve operasyonel süreçlerimizi daha verimli yönetebilmek hedefiyle Nisan ayı sonundan itibaren çalışma sistemimizi 2 vardiya düzeninde yeniden organize etme kararı almış bulunmaktayız. Tüm aşamaları titizlikle yürütülen bu süreç sonunda da her zaman olduğu gibi ülke ekonomisine ve dış ticaret dengesine olan katkımızı artırma hedefiyle var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" denildi.

Öte yandan TOFAŞ Ceo'su Cengiz Eroldu da yaptığı açıklamada, iç piyasada 2017'de 900 bin olan otomotiv satışının, 2018'de 600 bin olarak kayda geçtiğini, 2019 yılında 360-420 bin bandında beklendiğini kaydederek, "Türkiye'de 1995 yılından beri yeni otomotiv yatırımı yapılmadı. Çözüm, iç pazarın büyütülüp niteliğinin arttırılmasından geçiyor. Daha nitelikli bir iç pazara sahip olmamız gerekir. Zenginleşmemiz gerekir ki, daha iyi ürün istesin müşteri. İlk 3 ayı 15-20 yıl sonra pazar lider kapadık. Niye kapadık? Çünkü 65 bin liraya araba satıyoruz. Biz de tanzim yapıyoruz. Araba yok. Onun bir üstü 100 bin artı. 10 bin dolar milli gelir var. Müşterinin büyük kısmı daha ulaşılabilir araç istiyor. Dolayısıyla iç pazarı zenginleştirmemiz gerekir ki ihracatta da nitelik artışı sağlayalım. Türkiye'de cazip teşvik var deniyor. O zaman neden 1995'ten beri gelen firma yok. İş pazarın büyütülmesidir. Pazar bir milyon yerine, 2 milyon olsaydı gelirlerdi. Herkes pazarın peşinde. Pazar ne kadar büyükse herkes oraya gitmek istiyor. Pazarı büyütmezsek olmaz.” demişti.

Tofaş hakkında

Tofaş, yılda 450 bin araçlık üretim kapasitesi ve 7 bin çalışanı ile Türkiye'nin dördüncü büyük sanayi kuruluşu ünvanını elinde bulunduruyor. Genel merkezi İstanbul'da olan, 350 bin metrekaresi kapalı, yaklaşık 1 milyon metrekare alan üzerinde kurulu Bursa Fabrikası'nda da üretim yapan Tofaş, yatırımlarını sürdürerek rekabet gücünü arttırıyor. Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) önemli stratejik üretim merkezinden biri olan Tofaş, aynı zamanda grubun Avrupa'daki en büyük Ar-Ge merkezlerinden biri konumunda. Tofaş, Bursa Fabrikası'nda, Egea sedan, hatchback ve station wagon modellerinin üretimini yapıyor. Dünyanın farklı kıtalarında farklı marka ve model isimleri ile pazara sunulan Egea, Fiat Tipo ve Dodge Neon markaları ile satılıyor. Tofaş, Yeni Dobl projesi kapsamında Fiat, Fiat Professional ve RAM markalarına, Fiat ve Fiat Professional markalarına ise Fiorino üretimi yapıyor. Şirket aynı zamanda iç pazarda altı markanın (Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, Ferrari) temsilciliğini yürütüyor.