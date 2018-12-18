(Özel) Trafik terörü 11 ayda 3 bin 218 can aldı

Artan denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, trafik terörüne davetiye çıkarıyor. Yılın Ocak- Kasım döneminde yine binlerce ocağa ateş düştü. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2018 yılının ilk 11 ayında ülke genelinde meydana gelen 395 bin 112 trafik kazasında tam 290 bin 859 kişi yaralandı, 3 bin 218 kişinin ise hayatını kaybetti. Yılın ilk 11 ayındaki 202 bin 823 kazaya sürücü kusurları damga vurdu. 16 bin 967 kazaya yayalar, 2 bin 822 kazaya araç kusurları, bin 193 kazaya yol ve bin 409 kazaya ise yolcular davetiye çıkardı. Kırmızı ışıkta durmadan geçen 4 bin 664 sürücü ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı.

Kuralları hiçe sayanlara 3,95 milyar lira ceza yazıldı

Kazalardaki can ve mal kaybını en aza indirgemeyi hedefleyen güvenlik güçleri, kural ihlali yapan sürücü ve yayalara ceza yağdırdı. Resmi rakamlara göre; 11 aylık dönemde ülke genelinde 13 milyon 168 bin 44 sürücü ve yayaya 3 milyar 956 milyon 317 bin 6 lira ceza kesildi. Cezaların 2 milyar 486 milyon 30 bin lirası kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı. Ocak - Kasım döneminde alkol alıp direksiyona geçen 134 bin 508 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 939 bin 205 araç ise trafikten men edildi.

Bursa'da 74 kişi öldü 10 bine yakın yaralı var

Ölümlü kazalarda 186 kişinin hayatını kaybettiği Ankara ilk sırada yer alırken 142 kişinin can verdiği İstanbul 2.sırada yer aldı. Bursa'da 11 ayda 6 bin 173 ölümlü ve yaralamalı kaza meydana gelirken 74 kişi can verdi, 9 bin 539 kişi yaralandı