(Özel) Ulucami'yi ziyarete gelen Güney Afrikalı ailenin 5 bin lirasını çaldılar

Bursa Ulucami'yi ziyarete gelen Güney Afrikalı ailenin içinde 5 bin lira ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı çaldılar.

Bursa'da hırsızlık olayının son kurbanı Güney Afrika'dan Bursa'nın tarihi yerlerini gezmeye gelen turist ailesi oldu. 5 kişilik aile Ulucami'yi ziyaret ettikten sonra dinlenmek için caminin karşısındaki banka oturdu. Aile bireylerinden birinde bulunan kredi kartları ve içinde 5 bin lira bulunan çantası bankta oturdukları sırada ipinden kesilerek çalındı. Güney Afrikalı ailenin içinde para olan çantası başka bir çantaya bağlıydı. Bu çantayı gözüne kestiren hırsızlar aile bankta dinlendiği esnada çantanın sapını keserek çaldı.

Gezilerine devam etmek isteyen aile içi para dolu çantanın çalındığını fark edince hemen polis ekiplerine haber verdi. İngilizce konuşamayan ve derdini anlatamayan Güney Afrikalı ailenin yardımına gazeteciler yetişti. İHA muhabiri turistlerin çantayı nasıl çaldırdıklarını sorup onların anlattıklarını polis ekiplerine bir bir anlattı. Aile çalınan kredi kartlarını bankayı arayarak iptal ettirdi. Polisin hırsızlıkla alakalı tahkikatı devam ediyor.