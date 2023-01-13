(Özel) Uludağ'a gelen turistler dondurucu soğukta sıcak havuzun keyfini çıkartıyor

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk yoğun karı bir ay gecikmeli geldi. Uludağ'a rötarlı gelen turistler hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu zirvede karda yürüyüş yapıp, açık havadaki sıcak havuza girip stres atıyor.

Yerli ve yabancı turistler Uludağ'a akın e tti. Dünyanın pek çok ülkesinden kış tatili için Uludağ'a gelen turistler, kayak, snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra farklı faaliyetlere katılıyor. Bölgedeki oteller, misafirlerine en iyi ve farklı hizmeti sunmak için birbirleriyle yarışıyor.

İkinci oteller bölgesindeki bir oteldeki açık hava havuzları turistler tarafından ilgi görüyor. Etrafı karlarla çevrili olan sıcak havuza peştemal ve şortla giren yabancı turistler, önce karın, sonra da sıcak havuzun keyfini çıkartıyor. Havuzun sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, tatilciler eksi 5 derecede ter atıyor.

Endonezya Bali'den gelen iki yabancı turist ise, karı ve havuzu çok beğendiklerini dile getirdi.

Uludağ'da kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken pazar gününe kadar kar yağışının devam edeceği öğrenildi.