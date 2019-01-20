(Özel) Uludağ'a yürüyen bant koydular

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ'da düzenlenen şenlikte kızaklarla kayan vatandaşlar yürüyen bantla tepeye taşındı.

Şenlikte kızakla kayma, ödüllü karton kızak yarışması, Eskimo evi yapımı gibi organizasyonlar tertiplendi. Uludağ'a çıkanlar kardan ev yapıp içinde oturup koyu sohbetler etti. İglo yapımına Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği'ne bağlı federe kulüpler katıldı. Profesyonel dağcılara vatandaşlar da yardım edip kendi evlerini yaptı. Şenliğe ilgi gösteren Bursalı vatandaşlar alanı tıklım tıklım doldurdu. Özellikle pistlerde kayma imkanı olmayanlar keyiflerince bir gün geçirip karın tadını çıkarttı. Şenlik pazar günü akşama kadar sürecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu, “Uludağ Kış Şenliği'nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Uludağ'da teleferik istasyonun yanındayız. Alanda kızak alanımız var. Kızak yarışmaları ve iglo yapımını öğrenmek mümkün Pazar günü de burada bütün gün faaliyetler sürecek. Kayakla kayan vatandaşlar yukarı çıkarken yorulmasın diye yürüyen bant kurduk. Bu sayede kızak kayanlar kolaylıkla yukarı çıkıp daha fazla kayabiliyor” dedi.