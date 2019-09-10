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(Özel) Uludağ'da aç kalan ayı çöpleri karıştırırken görüntülendi.

Bursa Uludağ’da aç kalıp çöp karıştıran ayı böyle görüntülendi.

Bursa Uludağ'da aç kalıp çöp karıştıran ayı böyle görüntülendi. Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sonbaharın gelmesiyle kış uykusuna hazırlanan ayılar zaman zaman Sarıalan ve Oteller bölgesindeki çöp konteynerlerine yiyecek aramaya devam ediyor.


Sarıalan'da aç olan bir ayı çöpteki yemek kalıntılarıyla karınlarını doyurmaya çalışırken onu gören Bursalı aile araçlarıyla yanlarına kadar yaklaşarak görüntü almaya başladı.


Araçta bulunanlar 'Hadi be yavrum görelim seni', 'Bi selam ver' diyerek heyecanını gizlemezken, çocuğun 'Anne bak ayıcık' diye seslenmesi cep telefonu tarafından kaydedildi.


Çöp kutularını karıştırarak içinden poşetle çöpleri alması ayı bir süre sonra gözden kaybolarak tekrar ormana döndü.

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