İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Uludağ'da eksi 5 derece uzun eşek oynadılar

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ’a gelen tatilciler eksi 5 derecede uzun eşek ve kar topu oynadı.

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'a gelen tatilciler eksi 5 derecede uzun eşek ve kar topu oynadı. Bu manzarayı görenler gözlerine inanamadı.


Hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmek isteyen vatandaşlar sezon açılmadığı için kendi yöntemleri ve oyunlarıyla eğlendi. Kayak sezonu açılmadığı için eğlenmek isteyen bir grup tatilci eksi 5 derecede uzun eşek ve kar topu oynayarak eğlendi. Oradan geçen vatandaşlar ise şaşkınlıkla onları izledi.


Sezon açılmadığı için kendi yöntemleri ile eğlendiklerini öne süren Umut Uçar," İzmir'den gezmeye geldik. Uludağ'a çıktık. Kar yağmış fakat burada sezon hala açılmadığı için bir aktivite bulamadık. Biz de kendi kendimiz bir aktivite bularak arkadaşlarla kar topu ve uzun eşek oynadık. Eğlencenin tadına varıyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.