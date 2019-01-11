(Özel) Uludağ'da hayat kurtaran operasyon...

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uludağ'da araçların ezerek sakat bıraktığı veya çeşitli sebeplerle yaralanan köpekleri uyuşturucu iğne ile bayılttı. Eksi 15 dereceyi bulan soğukta hayvanların donarak ölmemesi için operasyon başlatan ekipler, yaralı köpekleri kar üzerinde sedye ile taşıyıp araca bindirdi, tedavi için barınağa götürdü.

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Uludağ'daki sokak hayvanlarının imdadına yetişmek için haftanın 3 günü zirveye çıkıyor. Kar yağışı ve şiddetli soğuklarla birlikte ekipler güzergah boyunca yol kenarındaki hayvanları besliyor. Ayrıca Uludağ yolundaki 5 ayrı noktaya kurulan otomatik beslenme odaklarına kuru mama bırakılıyor. Haftanın bir günü veteriner hekimin çıktığı zirvede hayvanların bakımları yapılıyor. Ekipler her çıktıklarında 250, haftada ise 750 kilo mama bırakıyor.

Trafik kazası geçiren köpek sedye ile taşındı

Öte yandan ekipler, yol kenarında topallayarak yürüyen bir köpek gördü. Köpeği iğne ile bayıltan ekipler, sonra kontrol etti. Yapılan kontroller neticesinde trafik kazası geçirdiği düşünülen köpeğin ayağının kırık olduğu belirlendi. Sakinleştirici iğnenin ardından köpek sedyeye bindirilerek araca götürüldü. Milli Park girişinde de yayalara ve araçlara havlayan ve boynunda tasma olmayan bir köpeğe bayıltıcı iğne atıldı. Kar üzerinde bayılan köpekler sedyeyle araca bindirildi. Her iki köpek Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde tedavi edildikten sonra alındıkları bölgeye salınacak.

Veteriner Hekim Kadir Özdemir, “Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak haftanın 3 günü Uludağ bölgesindeki köpekleri besliyoruz. 5 ayrı noktada otomatik beslenme odaklarımız var. Ekiplerimiz düzenli olarak çıkıp besleme yapıyor. Haftanın bir günü de veteriner hekim kontrolünde çıkılıyor. Kışın daha sık çıkıyoruz. Havalar soğuk. Veteriner hekim kontrolünde çıkıldığında hayvanları iç ve dış parazitleri kontrol ediliyor. Kısır olmayanlar alınıyor. Kısırlaştırıldıktan sonra yeniden kanun gereği aynı bölgeye bırakılıyor” dedi.

Uludağ'a her çıkışlarında 250 kilo kuru mama bıraktıklarını ifade eden Özdemir, “Haftada 750 kilo mama sarfiyatımız oluyor. Soğuktan üşüyen, kaza geçiren hayvanlar oluyor. Onları ekiplerimizle birlikte topluyoruz. Müdürlüğümüzde tedavi ediyoruz” diye konuştu.