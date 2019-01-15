(Özel) Uludağ'da yarı yıl tatili yüzde 100 dolu geçecek

Türkiye'nin en önemli kış ve kayak sporları merkezlerinden olan Uludağ'da yarı yıl tatilinin yaklaşmasıyla birlikte otellerde doluluk oranı yüzde 80-90'lara ulaştı. Kar yağışının geçtiğimiz yıla nazaran fazla yağması tatilcilerin Uludağ'ı tercih etmesini sağladı. Kar kalınlığı 160 santimetreye ulaşırken, en düşük hava sıcaklığı -5, en yüksek sıcaklık ise -3. Yarı yıl tatilinde otellerin yüzde 100 dolması bekleniyor.

Karinna Otel ve Orman Köşkleri Ön Büro Müdürü Harbi Türk, "Bu sene yüzde 80-90 arasında dolulukla gidiyoruz. Aralık ayı itibariyle kar yağışının güzel olması dolulukları yakalamamızda rol oynadı. Yıl başını yüzde 100 dolulukla tamamladık. Hafta içi ve hafta sonu da İstanbul bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen turlar otelleri doldurdu. White Fest kapsamında Electro Fest yapıyoruz. Bu festival kapsamında da otelimiz dolu. 20 Ocak itibariyle Şubat ayına kadar yarı yıl tatili devam edecek. 3 ve 4 gecelik paketlerimizi sattık. Yüzde 90 dolulukları şu anda yakaladık. Hafta içi fiyatlarımız kişi başı 650 TL'den başlıyor. Hafta sonu ise 920 TL civarında. White Fest'te bizim otelimiz ana tesis olacak. Uludağ'da festivaller renkli geçiyor. 3 Şubat ile 17 şubat'a kadar festival kapsamında faaliyetlerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Bof Otel İşletme Müdürü Ozan Yuvacı da yıl başı dönemini hareketli geçirdiklerini ifade ederek, "Tatilciler paket programlarını çok iyi geçirdiler. Yıl başının pazartesiye denk gelmesi de insanların rahat tatil yapabilmesini sağladı. Doluluk oranları olarak geçen kışın çok çok üstündeyiz. Geçen seneye göre bu yıl yüzde 40-50 daha fazla kar var. Kar yağışı pistleri çok güzel bir hale getirdi. Pistler güzel olunca misafirler de Uludağ'ı tercih ediyor" dedi.

Uludağ'ın yollarının Karayolları ekipleri tarafından 24 saat açıldığını dile getiren Yuvacı, "Misafirlerimizin bu konuda bir tereddüt yaşamasına gerek yok. Yarı yıl döneminde de doluluk şu an için yüzde 80'lerde. Yüzde 20 misafirlermiz de kararını verememiş olanlar. Programını ayarlayıp gelenler için beklentilerimiz sürüyor. Yüzde 100 dolu olarak geçeceğini tahmin ediyoruz. Fiyatlarımız bin ila bin 500 TL arasında değişiyor. Çocuklar için programlarımız var. Bu programlar eğitici ve eğlendirici olacak. Ailelerin çocukları rahatça bırakıp kayak yapmaya çıkacağı bir otel" diye konuştu.