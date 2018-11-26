(Özel) Uludağ'ı gezmek görmek isteyen turistler teleferikte uzun kuyruklar oluşturdu

Rus turistler kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'da sezonun açılmasını beklemeden akın etti. Yaklaşık 200 Rus turist bu gün Uludağ'a çıkıp mangal partisi yaparak Uludağ'ı ve otelleri gezdi. Yerli ve yabancı turistler dönüşte teleferik istasyonunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Uludağ'da kış turizminin açılmasına sayılı günler kala otellerde son hazırlıklarını tamamlandı. Toplam 300 bin 980 metre uzunluğuna sahip 20 kayak pisti ve 6 bin 500 yatak kapasiteli 18 otel bulunan Uludağ'a ilk kafile olarak 200 Rus turist geldi. Mangal partisi yapan Rus turistler otelleri ve Uludağ'ı gezdi. Hafta sonu Uludağ'a çıkan yerli ve yabancı turistler dönüşte teleferikte uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Uludağ'a daha önce hiç gelmediğini belirten Rus bir bayan turist "İlk defa geliyoruz fakat çok beğendik. Bundan sonra arkadaşlarım ve ailem ile kış tatiline buraya geleceğim. Kar yok ama yine de güzel bundan sonra kış tatili yapmak isteyen herkesi buraya yönlendireceğim. Uludağ Harika bir yermiş" diye konuştu.

Rus turistleri otelde misafir eden Bof Otel müdürü Ozan Yuvacı," Bu sene 30 Kasımda sezonu açıyoruz. 30 Kasım itibari ile kar beklentimiz var, ve Meteorolojinin de şuanda gösterdiği üzere kar yağışı hızlı bir şekilde geliyor. Bu sene özellikle Rus ve Azeri müşterilerden dış pazar için yüksek bir talep alıyoruz. Öncelikle on-line kanallarda yükselme durumu var. Daha sonra acentelerin ve dışarıdaki misafirlerin Uludağ'ı görme ile ilgili bir talepleri var. Kendilerinin bizi tercih etmelerinden dolayı çok memnunuz. Uludağ'da rezervasyon kar durumuna bağlı. Biraz daha kar yağarsa rezervasyonlar artar. Şuanda Uludağ genelinde yüzde 65 tutarında bir erken rezervasyon var. Tabi ki kar yağması ile birlikte rezervasyonların artacağını düşünüyoruz" dedi.