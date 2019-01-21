(Özel) Uludağ'ın eteklerindeki alabalıklar işte böyle üretiliyor

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki Keles ilçesindeki bir çiftlikte alabalıkların son sağımı yapıldı. Balıklardan alınan havyarlar kuluçkaya yatırıldı.

Uludağ'ın eteklerindeki bir çiftlikte alabalıkların son sağımı gerçekleştirildi. Yaz ve kış farklı özellikleri bünyesinde bulunduran Uludağ'ın eteklerinde yer alan çiftlikte alabalık harici bungalov evler mevcut. Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Keles'e bağlı Dağdibi Mahallesi'nde bungalov evleriyle birlikte bulunan alabalık çiftliği güzelliğiyle misafirlerini bekliyor. Alabalıkların üremesi için son sağımın gerçekleştiği çiftlikte balıklardan alınan havyarlar kuluçkaya yatırıldı. Havyarlar 15 gün özel olarak bulunan kuluçka odasında bekletildikten sonra yumurtalardan yavru alabalıklar çıkacak.

Tesisin işletmesini yapan Abdullah Pehlevan, “2019 yılının alabalık sağım sezonunu bitirdik. Daha öncede sağımı yapmıştık. Senede bir defa balıklardan havyar alıp kendi yavrumuzu kendimiz üretiyoruz. Burada alabalık yetiştiriyoruz. Burada sunumumuzu da yapıyoruz. İsteyenler pişmiş halde yerler canlı almak isteyenlere de satıyoruz” dedi.

“Üretimi çocuk bakımı gibi”

Kendi yavrularını kendilerini ürettiklerini ifade eden Pehlevan, “Bölgede alabalık tesisleri var. Ama üretim yapan tek biz varız. Kendi yavrumuzu kendimiz üretiyoruz. Tam kapasite çalıştığımız zaman yıllık 15 ton yani adet olarak 60 bin kapasitemiz var. Damızlık balıklardan havyarı alıyoruz. Onları kuluçka bölümümüzde bekletiyoruz. 15 gün içinde yavru çıkacak yumurtalar siyah gözenek haline geliyor. 1 ay içinde de yavru ortaya çıkıyor. 1 buçuk, 2 ay gibi süre sonra yavru yüzmeye başlıyor. Biz bundan sonra yemlemeye başlıyoruz. Aşama aşama büyüdükçe kuluçka havuzlarından diğer havuzlara alıyoruz. Zor bir üretim çocuk bakımı gibi” diye konuştu.

Yetişkin bir alabalıktan 2 ila 4 bin arasında yumurta alındığının söylendiğini vurgulayan Pehlevan, “Biz burada bilimsel olarak sayamadığımız için amatörce devam ediyoruz. Burada kendi gözlemlerime göre 2 bin havyardan 300-500 arası alabalık büyüyor diyebilirim. Ben burada doğan balıkları Uludağ Üniversitesi'ne de götürdüm. Tahliller yaptırdım. Bizim ilkbaharda kar sularının çoğalmasıyla mineral fazlalılığı oluyormuş, o yüzden yavru balıklardan biraz zayiat veriyoruz” şeklinde konuştu.