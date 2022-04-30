(Özel) Uludağ'ın orman köşkleri bayram ve yaza hazır

Bursa'nın saklı cenneti Uludağ Çobankaya'da bulunan 'Orman Köşkleri' bayram ve yaz sezonuna hazırlandı.

Şehir merkezinden 1620 ila 1750 metre rakımlı Uludağ'da bulunan Çobankaya bölgesindeki 'Orman Köşkleri' sadece kış aylarında değil, 12 ay hizmet veriyor. Vatandaşların aileleri ile kiralayacakları ve kendi hazırladıkları yiyeceklerle güzel ve serin bir tatil imkanı sunan köşklerde bayram rezervasyonu da devam ediyor. Çobankaya bölgesinde iki farklı boyutta 22 orman köşkü bulunuyor. İçerisinde yatak odası, mutfak, banyo, şömine ve televizyon gibi eşyaların bulunduğu ahşap evlerde 3 ila 5 kişi rahatlıkla konaklayabiliyor.

Çobankaya Orman Köşkleri Ön Büro Müdürü Harbi Türk, Uludağ'a bahar gelmesi ile ayrı bir güzelliğe kavuştuğunu ifade ederek, "Uludağ'a bahar geldi. Baharla birlikte farklı bir hal aldı. İlkbaharın belirtileri, kardelen çiğdemlerinin çıkması ile ağaçların kuşların sesleri bir başka güzel oldu. Biz bayram için hazırlıklarımızı tamamladık. Bulunduğumuz yer Uludağ'ın saklı cennetidir. Burası 12 ay açık bir tesistir. Biz hem yaza hem kışa hazırız. Toplam 22 ahşap orman evi var. En küçük evimizde 3 kişi konaklayabiliyor. Bir büyüğünde ise 4-5 kişi rahatlıkla kalabiliyor. İçerisinde geniş bir mutfak, gelen misafirlerimiz gelirken yiyeceklerini yanında getirip, burada izole bir tatil yapabiliyor" dedi.

Kışın da yoğun ilgi gördüklerini belirten Türk, şöyle devam etti: "Burası kışın da çok ilgi gördü. Aşağı yukarı 5-6 yıldır kış aylarını hep dolu geçiriyoruz. Yazın ayrı bir güzelliği var. Yazın burasının misafir portföyü de farklıdır. Haziranın ortasında eylül ortasına kadar burası dolu geçer. Burayı bilen, keşfedenler buradan vazgeçemiyor. Sağlık açısından ehemmiyet taşıyor. 30-40 yıldır burası kullanılıyor"

"Uludağ denilince çoğu insanın aklına kayak ve kış geliyor. Bu orman evleri bunu yıktı" diyerek sözlerini sürdüren Harbi Türk, "Yaz turizmine de alternatif bir yer burası. Bölgede çok önemli bir yer haline geldi. Orman içerisinde sağlıkla ilgili de önemli veriler var. Eskiden söylenirdi, 21 gün kalınca hücrelerin yenilendiğine dair. Bu yönde çok misafirimiz geliyor. Başka bir özellik de pandemi diye dünyayı yıkan bir olay vardı. İnsanlar izole oldular. Güney kıyılarında da duyuyoruz villalar, özel yerler. Uludağ'da da burası" şeklinde konuştu.