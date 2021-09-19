(Özel) Ünlü sanatçının 40 metre yüksekte zor anları

Bursa'da sahneye 40 metre yüksekten vinçle inen Mehmet Çevik, herkesin yüreğini ağzına getirdi. 40 metrelik kafeste heyecan dolu anlar yaşayan Çevik, havai fişekler sebebiyle büyük tehlike atlattı.

Bursa'da yüzlerce kişinin karşısına çıkan sevilen sanatçı Mehmet Çevik, sahneye 40 metre yüksekten vinç ile indi. Nilüfer ilçesinde düzenlenen halk konserine yüzlerce vatandaş akın etti. Sahneye çıkarken sevenlerine sürpriz yapmak isteyen Çevik, kafes içerisinde 40 metre yüksekten sahneye indi. İzleyenlerin yüreği ağzına gelirken, Çevik ise büyük tehlike atlattı. Havai fişekler geceye renk katarken, kıvılcımları ünlü sanatçının koluna geldi. Korkulan olmazken, ünlü sanatçı ilerleyen saatlere kadar alanı dolduran vatandaşlara şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sonrasında yaşadıklarını tekrar izleyen Çevik, o anları İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına aktardı. Çevik, “O an yukarıda ben ben değildim. İnanılmaz derecede heyecanlandım. Provalar yapmıştık. Ancak şarkının dakikasında aşağı inebilecek miyim diye düşündüm. Kalabalık yukarıdan karınca gibi ufacık görünüyordu. Bu kadar kalabalığın bana gelmesi de heyecanımı arttırdı. 40 metre yukarıda o kadar duyguyu iç içe yaşadım ki, ama hiç korkmadım. Ölürsem de hayalim ve proje için öleyim diye düşündüm. Benimle beraber o kafesin içerisinde sevdiklerimin gücü yanımdaydı. Hayalim gerçekleşti” dedi.

“Yanma tehlikesi attım”

Birçok kez sahne aldığını ancak bunun çok farklı duyguları kendisine kattığını ifade eden Çevik, “Havai fişekler patladığında ilk önce beni izleyeme gelenlere baktım. Onlara geliyor mu? Onlara bir zararı olur mu diye. Ancak havai fişeklerden bir tanesi kolumda patladı. Bir taraftan kefesi dengelemeye çalışırken, bunu yaşamam kötü oldu. Üzerimdeki kostümler de sentetik tutuşabilirdi. Ama hiç korkmadım” diye konuştu.

“Bu benim hayalimdi”

İlk okulu okurken böyle bir konser verme hayalinin olduğunu belirten Çevik, “Öğretmenlerin herkes hayalini çizsin derken, ben dev sahneler çizerdim. Geniş kitleler çizerdim. Konserime gelen kalabalığı çizerdim. 18 senelik mesleki hayalim var. Ama ben bunu çocukluğumdan beri hayal ediyordum. Hayalimin gerçek olmasına çok sevindim” şeklinde konuştu.

Albüm veya single çıkarmayacağını ifade eden Çevik, “Tabi ki ne olur bilinmez. Bir sabah kalkar çıkartacağım derim çıkarırım. İşimle alakalı çok güzel projelerim var. Eğer hayal ettiğim projeleri başarırsam, bu kafes ile 40 metreden aşağı inmem hiçbir şey olacak. Artık ne ile sahneye çıkarım bilmiyorum” dedi.