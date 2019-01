(Özel) Uyuşturucu tacirlerini drone ile takip ettiler böyle kıskıvrak yakaladılar

Bursa'nın Gemlik ilçesinde plaka tanıma sistemi sayesinde ağa takılan bir uyuşturucu taciri, drone ile havadan yapılan müthiş takiple yakalandı. Drone ile yeri tespit edilen zanlı ekiplerin nefes kesen takibiyle yakalandı. O anlar drone kamerasıyla an be an kaydedildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik İHA (İnsansız Hava Aracı) destekli amansız mücadelesi devam ediyor.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin S.Ü. ve Ö.E. isimli şahısların motosikletle kurye yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde aldıkları ihbar üzerine şüpheli şahısları takibe aldı. Şahısların eşkalleri ve kullanmış oldukları araçları tespit edilerek İHA Takip Sistemi'ne yüklenmesi üzerine Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne ait gece görüşüne sahip termal İHA'lar sabahın erken saatlerinde Komuta Merkezi'ne uyarı vererek bahse konu araçların takibe düştüğünü bildirdi.

"Motosiklete 4 kilogram uyuşturucu zulalamış"

Bunun üzerine komuta merkezinin yönlendirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler güzergâhta tertibat alarak şüpheli şahısları fiziki takibe almaları üzerine şahıslar, polis ekiplerinin ikazlarına rağmen durmayarak kaçmaya başladılar. Yapılan amansız takibin ardından şahısların kullanmış oldukları 34 TJ plakalı araç ve 34 TM plakalı motosiklet durdurularak şahıslar kıskıvrak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise motosikletin zula diye tabir edilen bölgesinden 4 bin kişiyi zehirleyebilecek 4 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.

"İki zanlı da tutuklandı"

Zanlıların ilk sorgusu Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılırken, Zanlılardan S.Ü. isimli şahsın cezaevi firarisi olduğu ve Uyuşturucu Ticaretinden 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. İki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.