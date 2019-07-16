(Özel) - Vefalı damat düğün sonrası soluğu hastanede aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünya evine giren Yavuz ve Merve Baran çifti, düğün sonrası soluğu hastanede aldı. Damat, hayat arkadaşıyla beraber hastanede yatan dedesini ziyaret edip hayır duasını aldı.

Yavuz ve Merve Baran çifti dünya evine girdi. Çift düğün sonrası yakınlarıyla birlikte soluğu İnegöl Devlet Hastanesinde aldı. Gelin ve damadı hastanede görenler önce bir şok yaşadı. Ancak gerçeği öğrendiklerinde yeni evlenmiş çifti takdir ettiler. Damadın dedesi 56 yaşındaki Yaşar Başol, palyatif servisinde tedavi görmesi sebebiyle çiftin düğününe katılamadı. Hayırlı torun düğüne gelemeyen hasta dedesini eşiyle birlikte hastanede ziyaret etti. Torununu ve gelinini karşısında gören dede Yaşar Başol duygulandı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dilen Başol, uzun uzun dua etti. Daha sonra gelin ve damat hastaneden ayrılarak balayına çıktı.