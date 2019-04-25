(Özel) "Vergi reformunda otomotive yapılacak destekler çok önemli"

Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Tofaş'taki 3 vardiyadan 2 vardiyaya düşme kararının verimlilik açısından alındığını belirterek, "Tofaş'ın sene başı bütçesine bakıldığında üretim adedi 250 binden 275 bine doğru yukarı yönlü revize edildi. Otomotivde iç piyasa önemli, dolaylı ya da doğrudan vergi uygulamalarında yapılacak destekler çok önemli. Yeni vergi paketinde yapılacak desteklerin önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, yerli otomobil konusunda Bursa'nın elektrikli ve hibrit otomobil üretimini destekleyecek altyapıya sahip olduğunu belirterek, "Beşli grup otomotivdeki süreci takip ediyor. Bizim de onlarla yakın temasımız var. Her anlamda destek oluyoruz. Öyle bir alan ki, yapılacak üretim için gerekli olan bütün altyapıyı sağlayacak destekleri de oluşturuyoruz. Özellikle hem yatırım ortamı hem diğer alanlarda biraz bu işi hızlandırmamız lazım. Cumhurbaşkanımıza katılıyorum. Bizim ciddi anlamda desteklere ihtiyacımız var. Burada mutlaka işin Ankara ayağında konuşuluyordur. Biz Bursa olarak yerli otomobilde yeni teknolojiler üzerine elektrikli hibrit otomobil konusunda altyapımızı güçlendiriyoruz. Bizim altyapımız gerçekten bu yapıyı desetkleyecek ve güç katacak şekilde inşa edildi, ediliyor. Bu sene sonuna kadar bir şeylerin şekillenmesini umut ediyorum" dedi.

Tofaş'taki vardiya dönüşümünü de değerlendiren Burkay, otomotivin Türkiye ihracatında en önemli kalemlerden bir tanesi olduğuna işaret ederek, "2018'in ikinci yarısından itibaren özellikle Avrupa Birliği ve 27 ülkeye baktığımızda sektörde yavaşlama var. Sadece Türkiye değil dünya genelinde var. Özellikle 2018 son çeyreğinde Tofaş'ın özellikle Egea markasının iç piyasaya olan ağırlığı kaynaklı bir dönem yaşamıştık. Nisan itibariyle alınan karar geçmişte alınan kararın uygulamaya geçmesi olarak görüyoruz. Tofaş bir yandan 3 vardiya çalışıyordu ama haftada 4 gün çalışıyordu. Şimdi 2 vardiya ful çalışacak. Otomotiv sektörünün özellikle ihracatındaki düşüşü irdelediğinizde geçen sene Mayıs ayına kadar 2019 ile kıyasladığımızda kurun çapraz etkisi var. İhracatın yüzde 80'inden fazlası Avrupa Birliği'ne yapılıyor. Bu anlamda Euro geliri olan sektör çaprazda Euro'nun geriye gitmesi olumsuz etkiledi. Seektörün ihracatını Euro bazlı takip ettiğimizde düşüşten ziyade 1 ila 1,5 puan artış olabilir. "Ama netice itibariyle genel anlamda sanki yılın ikinci yarısıyla otomotiv sektörü toparlanmaya girecek" diye düşünüyorum. Tofaş'ta 2019 sene başı bütçelere baktığımızda toplamda 250 bin araçlık üretim bütçesi vardı. Bu yukarı yönlü revize edildi 275 bine revize edildi. Aslında Tofaş'ın kararını verimlilik açısından değerlendirmemiz gerektiğini düşünoyurum. Sene başı üretim bütçesiyle şu anda pozitif yönde artış var. 300 binlerin üzerine çıktığında 3 vardiyaya çıkmak mümkün. Yılın ikinci yarısıyla birlikte "Tofaş'ta da böyle bir ortam oluşacak"diye bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Bursa'da istihdam rakamları pozitif yönde"

İstahdamdaki olumsuz durumun Tofaş'ın özelinde yaşandığını kaydeden İbrahim Burkay, "Şu anda bizim 2019 yılıyla ilgili istihdam seferberliğinde 120 bin hedefimiz vardı. İşkur ve SGK ile yaptığımız çalışmalarda istihdam ofislerinde Bursa olarak ilk 3 aylık rakamlarımız pozitif yönde. Tofaş'ın istihdam sayılarında geriye gitmesi üç vardiyadan 2'ye dönülmesinin etkisi var. Diğer otomotiv yan ana sanayinde istihdamda artış var. Bunu çok iyi takip etmek lazım. Otomotoiv bizim için önemli yan sanayi, ana sanayinin gücü, metal işleme sektörünü destekleyen bir dal. Bakanımız Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni pakette yeni vergi reformlarında dolaylı vergi ve doğrudan vergi uygulamalarında otomotive yapılacak desteklerin önemli olduğunu inanıyorum. Bizim bir yandan da iç piyasayı da desteklememiz lazım. Bu sektör hem endüstri hem sanayi anlamında diğer disiplinlere katkı sağlıyor. Vergi reformunun bu sektördeki yansımalarını yakından takip edeceğiz" diye konuştu.