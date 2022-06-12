(Özel) Yağmur nedeniyle kayan tır karşı yönden gelen minibüse çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın kasası karşı yönden gelen minibüse çarptı. Kaza anları bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ACD 129 plakalı TIR, İznik'ten Orhangazi istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı. Savrulan tırın kasası yolu kapatarak karşı yönden gelen İrfan Şanlı idaresindeki 16 BU 950 plakalı minibüse çarptı. Minibüs şoförünün manevrasıyla olası bir facianın önüne geçildi. Minibüs şoförü tırın kasasının yolu kapattığını görünce direksiyonu benzinlik istikametine çevirse de kazadan kaçamadı. Gürültüyü duyan vatandaşlar araçların şoförlerine yardıma koştu. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydan geldi. Kaza anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.