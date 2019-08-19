İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı

Bursa’da tekstil fabrikasının bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi bir anda alev aldı.

Bursa'da tekstil fabrikasının bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi bir anda alev aldı. O anda kulübenin dışında olan güvenlik görevlisi, içeride bulunan köpeği kurtarmak için alevlerin arasına daldı.


Olay, Nilüfer'e bağlı Minareliçavuş Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Görevlinin kulübede olmadığı esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kulübede yangın çıktı. Alevlerin sardığı kulübeye koşan görevli, içeride bulunan ve fabrikayı koruyan köpeği can havliyle sırtlayıp dışarı çıkardı.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve UEDAŞ ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken kulübe tamamen küle döndü. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırırken güvenlik görevlisinin ve köpeğin yara almadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.