(Özel) Yardımseverlerin ameliyat ettirdiği genç dünyaya umutla bakıyor

Bursa'da tavuk karası olarak da bilinen “retinitis pigmentosa” hastası genç, yardımseverler tarafından ameliyat ettirildi. Bir gözü ameliyat olan ve iyileşeceğini ümit eden genç, "Herkes gibi görmek çok güzel. Hep başkalarına imrenirdim. Gözlerim tamamen iyileşince, kütüphane kurup daha çok kitap okumak istiyorum" dedi.

Bursa'da doğuştan “retinitis pigmentosa” hastası olan ve ve doktorların "Tedavisi yok, kör olduğunda getirin" dediği 18 yaşındaki Muhammet Balcı, İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haberden sonra yardımseverler tarafından ameliyat ettirildi. Yardımseverler tarafından toplanan parayla Eskişehir'de sağ gözünden ameliyat ettirilen Muhammet, diğer gözünün de ameliyat ettirilip sağlığına kavuşacağı gün için sabırsızlanıyor.

Doğuştan tavuk karası hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Muhammet Balcı, "Okula başladığımda hastalığımı fark ettik. Gözlük kullandım, ama fayda etmedi. Ameliyat olduktan sonra daha iyiyim. İyileşeceğimi ümit ediyorum" dedi.

"Okula tek başına gidebilmek çok güzel bir duygu"

Yıllar sonra okula karne almak için tek başına gittiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Muhammet, "Okul birincisi oldum. 95 ortalamayla takdir aldım. Çok mutluyum. Karnemi almak için tek başıma okula gittim. Tek başına okula gitmek çok güzel bir duyguydu. Diğer insanlara imrenirdim. Herkes gibi görmek çok güzel" dedi

Kitap okumayı çok istediğini ifade eden Muhammet, "Hep kitap okumak istiyorum. Daha çok iyileşince kendime bir kütüphane kurup, bütün kitapları okumak istiyorum" diye konuştu.

Muhammet'i 6 senedir tanıyan ve hastalığında ona yardımcı olan Filiz Yıldırım, "Muhammet'in gözlerinde sıkıntı vardı. Ama böyle ileri seviyede olacağını, tamamen görme kabiliyetini kaybedeceğini bilmiyordum. Bunu öğrendiğimizde yardım için İhlas Haber Ajansı'na başvurduk. Haberi gören Dilek Yamakoğlu bizi telefonla aradı. Muhammet'in tedavi edilmesi ve tekrar görebilmesi için çaba harcayacağını söyledi. Eskişehir'de bir doktor bulmuş. Bazı vatandaşlardan Muhammet'in ameliyatı için yardım topladı. Muhammet'in gözlerinde ilaçtan dolayı şu an bir bulanıklık var, 10 gün sonra Eskişehir'e kontrole gideceğiz. Görme yetisini kazanabileceğinin kesin bir çözümü yok. Kontrolden sonra ne olacağını göreceğiz. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.