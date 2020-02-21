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(Özel) Yarım asırlık okul depreme dayanıksız olduğu için yıkılıyor

Bursa’da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen yarım asırlık İhsan Dikmen İlköğretim Okulunun yıkımına başlandı.

Bursa'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen yarım asırlık İhsan Dikmen İlköğretim Okulunun yıkımına başlandı.


Bursa Valiliği, il genelinde depreme dayanıksız 24 okul hakkında yıkım kararı aldı. İl merkezi ve ilçelerindeki çürük okulların yıkılmasına başlandı. Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan 45 yıllık İhsan Dikmen İlköğretim Okulu da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edildi. 73 öğretmenin görev yaptığı 39 derslikli okuldaki malzemeler boşaltılırken, iş makineleri yıkıma başladı. Bin 500 öğrenci kapasiteli okulun yıkılması vatandaşlar tarafından hüzünle izlendi.

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