(Özel) Yaşlı adam, kendisine çarpan motosiklet sürücüsüne böyle sarıldı

Bursa'da bir dönerci dükkanında kuryelik yapan genç, aniden yola atlayan yaşlı adama motosikletiyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kurye ve yaşlı adam, ayağa kalktıklarında ise birbirlerine sarıldı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönerci dükkanında motosikletle kuryelik yapan Fırat İlker, siparişe giderken aniden yola atlayan yaşlı adam ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam ve motosikletli Fırat İlker devrildi. Kazanın şokunu çok kısa sürede atlatan ikili, yerden kalkarak birbirine sarıldı. Bu görüntüler kameralara yansırken, yaşanan samimiyet izleyenlerin içini ısıttı.

Hem motosiklet sürücüsü hem de yaşlı adamın yara almaması sevindirirken, yaşanan olayın ardından konuşan İlker, "Siparişe gittiğim esnada, yola yaşlı bir amca fırladı. Bu sırada karşıdan gelen bir otomobil amcaya çarpmamak için sola kırdı. Ben de araca çarpmamak için diğer tarafa döndüm ancak amca ile çarpıştık. İkimiz de yere düştük. Sonra yerden kalkar kalkmaz birbirimize sarıldık. Bu tür durumlarda kavga edip, tatsızlık çıkarmaya gerek yok. Neyse ki kimse yara almadı. Amca yerden kalkınca gülerek bana sarıldı. İnsanların bu tür olaylarda sakin olması gerek. Kimse kaza yapmak, kazaya uğramak istemez" diye konuştu.