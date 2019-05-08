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(ÖZEL) Yavru oğlak sahibinin omzunda yaşıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir genç ile beslediği oğlağın dostluğu ilgiyle izleniyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç ile beslediği oğlağın dostluğu ilgiyle izleniyor. Sahibini görünce koşarak sırtına tırmanan oğlak zamanının büyük bir bölümünü sahibinin omuzlarında geçiriyor.


Yeniceköy Mahallesi'nde ikamet eden ve oto tamirciliği yaptığı öğrenilen Mustafa Keskin'in uzun zamandır evinin bahçesinde beslediği keçilerinden biri 2 yavru dünyaya getirdi. 20 günlük yavrulardan birinin oldukça hareketli olduğunu fark eden Keskin, oğlakla zaman geçirmeye başladı. Oyun oynamayı seven oğlak, sahibini görünce omuzlarının üzerine çıkıyor. Sahibinin omuzların inmeyen oğlağı görenler de şaşırıyor.


Can dostuyla zaman geçiren Mustafa Keskin'in o anları sosyal medya hesabın paylaşması büyük ilgi görüyor.

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