‘Özel yetenekli öğrenciler' için işbirliği protokolü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BÜU), Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini arttırmak ve özel yetenekli öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilmek amacıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin işbirliği protokolü imzaladı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger arasında imzalanan protokol kapsamında özel yetenekli öğrenciler üniversitenin imkan ve deneyimlerinden faydalanabilecekler. Protokol kapsamında aynı zamanda okul ve kurumların yönetici, öğrenci ile öğretmenlerin sınai mülkiyet farkındalığının arttırılması için de birlikte çalışmalar yürütülecek.

Rektörlük Binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kılavuz, bir zamanlar öğrencisi olan ve halihazırda Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Sabahattin Dülger ile protokol imzalayacak olmanın kendisini hem duygulandırdığını hem de mutlu ettiğini söyledi. Böylesine önemli bir makamda başarıyla görevini yürüten öğrencilerini gördüğü için çok sevinçli olduğunu dile getiren Kılavuz, “Bir daha dünyaya gelme imkanımız olsa yine aynı mesleği yapmak isterim. İnsanın en mutlu olduğu anlardan birisi İl Milli Eğitim Müdürü olan bir öğrencisi ile protokol imzalamasıdır. Cenab-ı Hakk herkese nasip etsin. Öğretmenlik mesleğinin en haz veren, en güzel noktası da burasıdır. Öğrencilerimizle karşılaştığımız zaman birçoğunun çok önemli görevlere geldiğini görüyoruz ve kıvanç duyuyoruz” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında geçmiş dönemlerden itibaren faydalı çalışmalara imza atıldığını kaydeden Kılavuz, “Devlet kurumlarında devamlılık esastır. Geçmişte ortaklaşa yapılan projelerin çok daha iyilerini inşallah yeni dönemde birlikte yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemlerde çıktılarını aldığımız zaman ne kadar önemli bir çalışma yaptığımızın daha iyi anlaşılacağı bir protokole imza atıyoruz. İnşallah kentimiz, eğitim camiamız, ülkemiz ve milletimiz için çok faydalı olacaktır. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de, üzerinde büyük bir emeği bulunan hocası ile protokol imzalamanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Bilim ve sanat merkezlerinde eğitim gören bin 700 öğrencinin gelişimini içeren çok özel bir protokol imzalayacaklarını açıklayan Dülger, “Bu çocuklarımız üstün nitelikleri sebebiyle özel eğitim alan öğrencilerimizdir. Genel bilimler alanında Bakanlığımız tarafından tespit edilen en yetenekli öğrencilerimizin olduğu okullarda eğitim gören öğrencilerimiz için bu protokolü imzalayacağız. Bu okulların hızlı bir şekilde üniversite ile tanışmaları ve akademisyenler ile karşılıklı görüşmelerinin onların hayalleri noktasında da ciddi katkıları olacağını düşünüyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerin proje kültürünün geliştirilmesi noktasında büyük bir hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Dülger, “Öğrencilerimizin patent, tescil ve faydalı model kültürünü öğrenmeleri noktasında üniversitemizdeki akademisyenlerden çok önemli tavsiyeler alacaklarına ve çalışmalarını bu doğrultuda ilerleteceklerine inanıyoruz. Şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı içindeki patent başvurularının 4'te 1'i Bursa ilinde gerçekleştirildi. Bu bizim için bir gurur vesilesidir. Sizinle yapacağımız işbirliklerinin gerek proje gerekse de patent çalışmaları konusunda bizleri daha da yukarılara taşıyacağına inanıyorum” diye konuştu.

Protokol imza töreninde BUÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu'nun yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri de hazır bulundu.