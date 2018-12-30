(Özel) Yılbaşı öncesi organ piyangosu

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde diyalize bağlanan iki vatandaş, yılbaşı öncesi aynı kişinin böbreklerinin takılmasıyla ortak sevinç yaşadı.

Yalova'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Nazım Tunç'un böbrekleri, yıllardır diyalize bağlı yaşayan iki hastaya aynı anda nakledildi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aynı anda nakil olan hastalardan 3 yıldır diyalize bağlanan Hüseyin Tekne ve 4 yıldır diyaliz gören Nevin Eral, gelen sevindirici haberle büyük bir mutluluk yaşadı. Hemen ameliyata yatan hastalar aynı anda nakil oldu. Tekne ve Aral, sağlıklarına kavuşup evlerine gidecekleri günü iple çekiyor.

Nakil olduktan sonra duygularını dile getiren Nevin Eral, “4 yıldır böbrek nakli bekliyordum. Nakil olacağımı duyduğumda aşırı heyecanlandım. Sağlığıma kavuştuktan sonra ilk yapmak istediğim şey evime gidip çocuklarımı öpmek” dedi.

Hüseyin Tekne ise, “Uludağ Üniversitesi çalışanlarından Allah razı olsun. Bize böbreklerini bağışlayan kişiden de Allah razı olsun. 3 yıldır diyalize giriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu, zor bir süreç geçirdim, şimdi çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Vuruşkan da, “Bu yılın son günlerinde hayatını kaybeden bir hastamızın iki organı bize sunuldu. Biz de uygun hastalarımıza nakil yaptık. Bu yıl 70 hastaya organ nakli gerçekleştirdik. Bölge olarak da 200 rakamını geçtik” diye konuştu.