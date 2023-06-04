(Özel) Yıldırım'da büyük dönüşümde sona doğru

Bursa'da Yıldırım Belediyesinin depreme dayanıksız eski 944 yapıyı yıkarak TOKİ desteğiyle inşa ettiği yeni şehirde ilk etabın yüzde 75'i tamamlandı. Bin 244 konut ve 177 ticari alandan oluşan Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabında hak sahiplerine daireleri Ekim ayında teslim edilecek. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, farklı lokasyonlarda 10 bin yeni konut için adım attıklarını, planlama ile 30 bin hak sahibine tapularını 2023 yılı içinde dağıtmış olacaklarını bildirdi.

İlk etapta 644 hak sahibinin ekim ayında yeni konutlarına kavuşacağı bilgisini veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bölge halkının yoğun talebi üzerine 8. etap için kolları sıvadıklarının müjdesini verdi.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremleri ve ardından yaşanan yıkım bir kez daha kentsel dönüşümün bir mecburiyet olduğunu tüm yurda gösterdi. 14'e yakın fay hattının geçtiği Bursa'da kentsel dönüşüm konusunda yaptığı uygulamalarla dikkat çeken Yıldırım Belediyesi vatandaşları sağlıklı konutlarda yaşamaya teşvik ediyor.

Mevlana Mahallesi'nde 944 eski ve depreme dayanıksız yapının hak sahipleri ile yüzde 100 uzlaşarak gönüllü ve yerinde dönüşüm ile 1244 konut ve 177 ticari alandan oluşan yeni bir yaşam alanına dönüştürüldüğü Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 7. etabının yüzde 75'i tamamladı. Yeni yaşam alanının kapılarını İHA ekibine açan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, örnek daireyi tanıtıp dev kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgi verdi.

İlk etapta 644 konut teslim edilecek

Bölgenin daha önce kaçak yapılaşmanın olduğu bir yerleşim yeri olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, "100 dönümlük bir arazi bunun 40 bin metrekaresini sosyal yaşam alanları, yollar, sağlık alanları, park alanları, otopark ve okul alanı olarak ayırdık. Geriye kalan 60 bin metrekarelik alanda ise 1244 adet konut üretiyoruz. Yerinde eski konutlar vardı bunların yıkımını gerçekleştirdik. Hemşerilerimizle 100'de 100 oranında uzlaşma sağladık. Yerinde gönüllü bir kentsel dönüşüm projesi bu proje. Şu anda inşaat çalışmaları yüzde 75 seviyesinde. İnşallah ekim ayında buradaki hak sahiplerine konutlarımızı teslim edeceğiz. İlk etapta 644 konutu hak sahibi hemşerilerimize teslim ediyoruz. 400 kadar konutumuzu evlerini yıktığımız hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kalan konutlarımızı da bir sonraki etaptaki hak sahiplerimizi kiraya çıkmadan yeni konutlarına taşıyarak burada bir domino etkisiyle dönüşüm sürecini devam ettireceğiz" dedi.

30 bin hak sahibi tapusuna bu yıl sonuna kadar kavuşacak

Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi'nin diğer projelerden çok farklı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, hak sahiplerini tapularına biran önce kavuşturacaklarını söyledi. Yılmaz, "Yıldırım eski yapılaşmanın eski şehrin olduğu bir bölge, dolayısıyla biz sadece eski binaları yıkıp yerine yenilerini yapmıyoruz. Yeni imar planları ve imar uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber yeni yaşam alanları kazanıyoruz. Bizim yaptığımız dönüşüm çalışmalarının böyle bir temel farkı var. Bu noktada şu anda 10 binden fazla hak sahibine yeni tapularını dağıttık. 30 bin civarında hak sahibine de tapularını 2023 yılı içerisinde dağıtımını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Dönüşümün gönüllü olmasını istiyoruz

Yerinde ve 100'de 100 uzlaşma ile tam gönüllülük esasına göre ilçeyi dönüştürdüklerinden bahseden Oktay Yılmaz, "Bölgelerimize ve mahallelerimize örnek olacak dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. Buradaki inşaat çalışmamız yüzde 75'e ulaştı. Çınarönü'nde bir başka projemiz var. Mimarsinan'da devam eden bir projemiz var. Davutkadı'da şu anda uzlaşma görüşmelerimizi tamamladığımız bir proje var. Ulus Mahallesi'nde var. Büyükşehir Belediyemizin Arabayatağında, Değirmenönü ve Yiğitler'de yaptığı projeler var. Şöyle genel olarak baktığımızda farklı lokasyonlarda 10 bin civarında konutun inşaat çalışmaları, ve uzlaşma görüşmeleri devam etmektedir. Biz dönüşümün gönüllü olmasını önemsiyoruz. Bu işin farkındalığının genişlemesini istiyoruz. Deprem gerçeği bize bir kez daha gösterdi ki depremden sadece depremin olduğu bölge etkilenmiyor. Bu noktada nasıl tüm Türkiye etkilendiyse sağlıksız kentleşmenin getirdiği sıkıntılar sadece oturanlarla sınırlı değil, hepimizin duyarlı davranması gerekiyor. Hem bireysel hemde kurumsal anlamda ilgilendiriyor. Ve bu konuda herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. İstanbul örneğinde olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın destek açıklamaları var. Bizde burada benzer çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Avantajlı projeler sunuyoruz"

Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile birlikte hayata geçirdiklerini bu iki kurumun büyük destekleri sayesinde vatandaşlara en az yarıya yakın maliyeti karşılayacak bir proje sunduklarını anlatan Yılmaz, "Elbette 40-50- yıllık binanın yerine sıfır binayı hiç para ödemeden teslim etmiyoruz. Bu anlamda inşaatımızın maliyetini hak sahibi vatandaşımızın kendi mevcut binasının maliyetini değerini de karşılaştırarak bir hesap ortaya koyuyoruz. Kısmen Yıldırım Belediyesi olarak bizler sübvanse ediyoruz. Biraz uzun vadeli borçlandırmayla vatandaşımızdan destek bekliyoruz. Bu noktada el birliği ile dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. Şu anda yaptığımız projeler bölgelerimize örnek projeler. Bölgedeki dönüşümü tetiklesin, güven ortamını daha iyi bir noktaya getirsin diye çalışmalarımız sürüyor. Hemşerilerimizin bize destek verdiği kentimizin her bölgesinde kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirebiliriz. Biz yaptığımız tüm projelerde çok katlı yüksek binalara izin vermiyoruz. Ve biz rezerv alana konut üretmiyoruz. Yaşamın olduğu yerlerde eski binaları yıkıp yerine yenilerini yapıyoruz. Bir çok projemizde kat yüksekliğimiz zemin artı 7 kat. Zemin artı 6 kat olan bölgelerde var ama zemin artı 7 katı bazı yerlerde 8 katı aşmamayı kendimize bir ilke olarak belirledik" diye konuştu.