(Özel) Yoğun kar ve sisli havada 18 kilometre yürüdüler

Bursa'da ULUDAK ekibinden 5 dağcı Uludağ'ın kuzey ormanlarından yoğun kar ve sisli havada tarihi Osmanlı köylerinden Hamamlıkızık'a kadar 18 kilometre yürüdü.

ULUDAK ekibinden 5 dağcı, zorlu şartlarda yürüyüş yaptı. Yön bulmayı geliştirmek ve idman yaparak sürekli formda kalmak için 5 dağcı teleferikle Uludağ'a çıktı. Kendilerini dağların zor şartlarına karşı sürekli hazır tutan ekip, 2. oteller bölgesinden Hamamlıkızık'a doğru yol aldı. Zirvenin kuzey ormanlarından yürüyüş yapan ekip, burada zorlu şartlarla karşılaştı. Karın bastırmasıyla birlikte kıyafetlerini değiştiren ULUDAK ekibi, bir süre sonra yoğun bir sisle karşılaştı. Bu zorlu yolculukta zaman zaman dize kadar kara batan ekip, çığ riski olan bölgeleri geçti. Kuzey ormanların eşsiz manzarası içerisinde ilerleyen ekip, yolda bir kulübede ateş yakarak ısındı. Yaklaşık 18 kilometrelik parkur, 8 saatlik yürüyüşün ardından sona erdi.

Uludağ'da kayıp iki dağcı Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın cansız bedenlerini Küreklidere Kanyonu'nda bulan Uludağ Dağcılık Kulübü üyesi İsmet Şentürk, "Yoğun sis ve kar altında 5 arkadaşımızla beraber yürüyüş yaptık. Uludağ zirveden, tarihi Osmanlı köyü Hamamlıkızık'a indik. Bazı yerlerde karın derinliği çok yüksekti. Zirvenin kuzey ormanlarından 18 kilometre yürüyerek Hamamlıkızık'a ulaştık. Bu tür faaliyetler bizim için antrenman oluyor. Kendimizi sürekli formda tutuyoruz. Böylece yüksek dağlara tırmanış için sürekli hazırlık yapıyoruz" dedi.