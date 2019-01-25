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(Özel) Yok böyle takı...Dola dola bitmedi

Bursa’da gerçekleştirilen ilginç düğünde damada tam 10 metrelik para takıldı, geline ise merdane hediye edildi.

Bursa'da gerçekleştirilen ilginç düğünde damada tam 10 metrelik para takıldı, geline ise merdane hediye edildi.


Bursa'da dünya evine giren Kayahan-Nezahat Sel çiftinin takı merasiminde ilginç anlar yaşandı. Damadın iş arkadaşlarının hazırladığı sürpriz herkesi şaşkına çevirdi.


1 yıl önce tanışan ve evlilik kararı alan Kayahan-Nezahat Sel çiftinin düğün töreninde, damadın arkadaşlarının takı için hazırladıkları sürpriz, salonda bulunan misafirleri şaşkına çevirdi.



“Dola dola bitmedi”


Özel bir şirkette satış temsilcisi olarak çalışan damat Kayahan Sel'in (27) iş arkadaşlarının hazırladığı takı sürprizi, düğüne katılan yaklaşık 1500 kişi tarafından şaşkınla karşılandı. Damadın iş arkadaşlarının, takı olarak 5 liralık banknotlardan hazırladıkları 10 metrelik ‘takı' şeridini 12 kişi zor taşıdı. Damadı tek tek öperek tebrik eden iş arkadaşları, özenle hazırladıkları para şeridini boynuna doladı. Ayrıca, takı esnasında Almanya'dan gelen gelin Nezahat Sel'e (23) de merdane hediye edilmesi eğlenceli anlara sebep oldu.

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