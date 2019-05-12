(Özel) Yüz yıllık çınar ağacını gece operasyonuyla ortadan kaldırdılar

Bursa'da tarihi çınar ağacınının gece yarısı kimse görmeden kesilip ortadan kaldırılması büyük tepki çekti.

"Bu kadar da olmaz" dedirten olay Bursa'da yaşandı. Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde bebe konfeksiyoncularının olduğu bölgede bulunan tarihi çınar ağacı gece kimse görmeden kökünden kesilerek ortadan kaldırıldı. Kim veya kimler tarafından kesildiği bilinmeyen çınar ağacının bir gece ansızın kesilmesi çevreciler ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar ağacı kesenlerin biran önce bulunup cezalandırılmasını istedi.

Çınar ağacı işyerinin önünde bulunan mağaza sahibi de konudan bilgisinin olmadığını, bu durumdan kendisinin de şikayetçi olduğunu söyledi. Öte yandan bölge esnafı 100 yıllık çınar ağacını kesen kişinin bulunmasını, gerekirse suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek Yıldırım ve Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırdı