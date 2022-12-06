(Özel) Zeytinyağı üretiminde rekor bekleniyor

Bu yıl Orhangazi genelinde 30 bin ton yağlık zeytin üretimi beklenirken, Orhangazi'de 12 civarındaki fabrikada zeytinyağı üretiminin de bu yıl rekor seviyeye ulaşacağı belirtildi.

Orhangazi'nin önemli yağ fabrikasında sezonun yoğunluğu yaşanıyor.

Zeytinyağı üretimi artıyor

Türkiye'nin en kaliteli sofralık zeytininin yetiştiği Orhangazi bölgesinde zeytin rekoltesi her yıl artarken; buna bağlı olarak yağlık zeytin üretimi de aynı oranda yükseliyor. Bu yıl zeytin rekoltesinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı Orhangazi bölgesinde ilçe genelinde 12 ayrı zeytinyağı fabrikasında üretim de 7/24 esasına göre devam ediyor.

Yağlık zeytin yüzde 30 seviyelerinde

Orhangazi İlçe Tarım Müdürlüğü verilerine göre bu yıl Orhangazi'de 48 bin ton civarında sofralık zeytin üretimi bekleniyor. Yağlık zeytin miktarının ise bu yıl yaklaşık 21 bin ton civarında olması bekleniyor. İlçe Tarım Müdürlüğü verilerine göre 10 yıl önce Orhangazi'de zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 10'luk bölümü yağlık zeytin olurken, bu yıl yağlık zeytin oranının yüzde 30 civarında olması bekleniyor.

Hummalı çalışma

Sezonun en yoğun olduğu dönemlerin yaşandığı Orhangazi'de Yaşam Olive'de günlük 70-80 ton kapasiteli bir tesis olduğunu belirten fabrika yetkilileri, "Bugün itibarı ile günlük yaklaşık 25 ton üretim kapasitesi mevcut. Sezon boyunca 1000 ton zeytini yağa dönüştürme hedefimiz var" diye görüş belirttiler.