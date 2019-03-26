(ÖZEL)Mustafa Dündar'a esnaftan doğum günü sürprizi

Osmangazi Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Dündar seçime sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Çekirge esnafını ziyaret eden başkan bir anda karşısına doğum günü pastası çıkınca şaşkınlığını gizleyemedi. Pastanın mumlarını üfleyen Dündar, pastasını keserek süprizi hazırlayan esnafa dağıttı. Sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemen başkan, sürprizde emeği geçen herkese teşekkür etti.