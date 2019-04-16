(Özel)Trafik canavarı 2019'a hızlı başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, sadece geçen Mart ayında ülke genelinde meydana gelen kazalarda 145 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Resmi verilere göre; 2019'un Ocak-Mart döneminde ise kazalardaki can kaybı 480'i aştı. Bursa'da da 2019'un ilk 3 ayında yaşanan trafik kazalarında 13 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 23 kişide yaralandı.

Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ocak-Mart dönemindeki kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Sadece Mart ayında ülke genelinde 32 bin 401 trafik kazasında 145 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 102 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yılın ilk üç ayında ülke genelinde meydana gelen 93 bin 782 trafik kazasında 418 kişi kişi hayatını kaybetti, 53 bin 911 kişi yaralandı. Kazalara yine sürücü kusurları damga vurdu. 3 bin 354 kazaya ise yaya kusurları sebebiyet verdi. 256 kazada yol kusurlu bulunurken 351 kazaya ise araçlardaki yolcular kazaya davetiye çıkardı. Tam 34 bin 635 yaralamalı ve ölümlü kazada ise sürücüler hatalı bulundu. Yılın ilk 3 ayındaki kazalardan 887'si kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 849 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. 2019'un Ocak - Mart dönemindeki 582 kazaya da alkol alıp direksiyon başına geçen sürücüler sebep oldu. Hatalı şerit değiştiren 618 sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu. Yılın üç aylık dönemindeki bin 132 kazaya bisiklet, 15 kazaya at arabası, 68 kazaya ambulanslar, 14 kazaya da tren neden oldu.

Bursa'da 3 ayda 13 kişi öldü

Resmi verilere göre; Bilecik, Çankırı, Sinop, Tunceli, Karaman, Gümüşhane, Hakkari, Erzincan ve Muş'ta yılın ilk 3 ayında ölümlü kaza vuku bulmadı. Aynı dönemde Ankara'da 21, Bursa'da 13, İstanbul'da 28 ve İzmir'de 24 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2019'un ilk üç ayında bin 315 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 3 bin 68 de maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Bursa'da trafik kazalarında yaralanan 2 bin 23 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

Öte yandan üç aylık dönemde ülke genelinde 2 milyon 803 bin 687 sürücü ve yayaya 937 milyon 397 bin 400 lira ceza kesildi. Ocak - Mart döneminde alkol alıp direksiyona geçen 36 bin 146 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 231 bin 635 araç ise trafikten men edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü; can kayıplarının sadece kaza yerindeki ölümleri kapsadığını duyururken, uzmanlar hastanedeki kayıplarla tablonun daha da karardığına dikkat çekiyor.