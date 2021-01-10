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Özer Hurmacı, Antalyaspor maçlarını seviyor

Bursaspor’un tecrübeli ismi Özer Hurmacı, kariyerinde en çok golü, Ziraat Türkiye Kupası’nda salı günü karşılaşacakları Fraport-Tav Antalyaspor’a attı.

Bursaspor'un tecrübeli ismi Özer Hurmacı, kariyerinde en çok golü, Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü karşılaşacakları Fraport-Tav Antalyaspor'a attı.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda salı günü saat 15.45'te oynanacak olan Bursaspor - Fraport-Tav Antalyaspor maçı öncesinde gözler Özer Hurmacı'ya çevrildi. Kariyerinde 9 takımda forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, maç başına en çok golü Antalyaspor'a attı. Akdeniz ekibine 910 dakika rakip olan Özer, ağları 4 kez havalandırdı. Özer Hurmacı'nın 4 gol attığı bir başka ekip ise mevcut takımı Bursaspor oldu. Tecrübeli krampon, bin 234 dakika rakip olduğu yeşil-beyazlı takıma da aynı sayıda gol attı.


Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in, görev vermesi halinde salı günkü maçta sahaya çıkacak olan Özer Hurmacı, bu sezon 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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