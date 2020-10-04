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Özer Hurmacı baba oldu

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı baba oldu.

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı baba oldu. Hurmacı çifti kızlarına Lina adını verdi.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Özer Hurmacı baba oldu. Tuzlaspor maçı sonrası eşi Mihriban Hurmacı'nın yanına giden 34 yaşındaki futbolcunun bir kızı oldu. Sabah saat 06.24'te kızını kucağına alan Özer Hurmacı, sosyal medya hesaplarından duygularını şu sözlerle paylaştı:


“Rabbime sonsuz şükürler olsun. Kızımız Lina dünyaya geldi. Mihriban Hurmacı seni çok seviyorum.”


Özer Hurmacı aynı zamanda eşinin çektiği, kızıyla olan ilk fotoğrafını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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