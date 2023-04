Özer Hurmacı: “Bursaspor olarak rakip ayırt etmiyoruz"

Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, 24Erzincanspor maçı öncesi, “Yaptığımız analizlerde Bayburt Özel İdare Spor ve İnegölspor'dan daha iyiler. 6. Sıradalar. Play-Off'a oynuyorlar. Bizim için zor olacak ama biz rakip ayırt etmiyoruz. Kafamızdaki planları coşkulu şekilde sahaya yansıtırsak, hangi lig olursa olsun her takımla kafa kafaya oynar ve üstünlük sağlarız” dedi.

Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, 24Erzincanspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde idman öncesi konuşan genç çalıştırıcı, “Bir haftadır buradayım. Allah mahcup etmedi, iki maçımızı kazandık. Cumartesi günkü maçı da kazanmak istiyoruz. Bu oyuncu grubuna sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Her şey çok taze ve çok yeni. Güzel birliktelik ve enerji var. Bunu yukarıya çıkartacağız” ifadelerini kullandı.

“Enver Cenk Şahin'in 1-2 haftalık süreci var!”

Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, Enver Cenk Şahin'in sakatlığı ile ilgili bilgi verdi.

“Enver Cenk Şahin'in son durumu nedir?” sorusuna genç çalıştırıcı, “Bileğinin etrafında ödem var. 1-2 haftalık daha süreci olacak. Ödemin dağılması gerekiyor. O ödem ona ağrı yapıyor ve performans veremiyor. Umarım bir an önce düzelir. Takımın en skorer oyuncusu eksik. O da gelince daha iyi olacağız. Her zaman daha iyi olabilmek için savaşıyoruz. Birçok oyuncum var. Alternatiflerimiz var. Yetenekliler Bütün oyuncularımız fırsat bulacak ve onu değerlendirecek” cevabını verdi.

“Gönül ister ki her maçımızda taraftarımız olsa”

Hurmacı, 24Erzincanspor maçı ile ilgili olarak ise, “Yaptığımız analizlerde Bayburt Özel İdare Spor ve İnegölspor'dan daha iyiler. 6. sıradalar. Play-Off'a oynuyorlar. Bizim için zor olacak ama biz rakip ayırt etmiyoruz. Kafamızdaki planları coşkulu şekilde sahaya yansıtırsak, hangi lig olursa olsun her takımla kafa kafaya oynar ve üstünlük sağlarız” dedi. Taraftarla ilgili sorulan soruya da yanıt veren Hurmacı, “Gönül ister ki her maçta taraftarımız olsa. Şu an için böyle bir cezamız var. Yadigar Bilet kampanyası başlattık. Taraftarımız, kulübün arkasında olduğunu hissettirirler umarım. Tribünde olsunlar olmasın fark etmez. Onları yanımızda hep hissediyoruz. İçleri rahat olsun. Hangi armayı, hangi formayı terlettiğini herkes burada çok iyi biliyor” diye konuştu.

“Zoraki durum olursa futbol oynarım”

Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, "Tekrar sizi sahalarda görebilecek miyiz?" sorusuna şu yanıtı verdi: “Ben futbola aşık bir insanım. Günün her hangi bir saatinde futbol oynamaya çağırırsanız sizle futbol oynarım. Evet oynamak istiyorum ama zoraki durum olması halinde Futbolcularımın beni yoracağını sanmıyorum.”

“Bursaspor'un hedefi her maçı kazanmak”

Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, ‘Bursaspor'un hedefi ne?' sorusuna karşılık şu cevabı verdi: “Çok fazla çalışma zamanımız olmadı. Önemli olan maçları kazanmak. Kazanırken de gelişmek önemli. Ve doğru gelişmek daha da önemli. Hiçbir şey kafanızda kurduğunuz gibi de olmayabilir. O günkü hava şartları, futbol şartları, Allah'ın hissetmesi İnegölspor maçında rakibin topu direkten dönüyor sonrasında biz hemen gol atıyoruz. Bunlar önemli. Şükretmemiz lazım. Bursaspor'un hedefi her maçı kazanmak olacak. Kalan veya önceki maç yok. Herkesin hafızasına girsin. Bursaspor'un hedefi her maçı kazanmaktır. Bunun sonunda nereye gideceğimizi göreceğiz.”