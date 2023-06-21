İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Özer Hurmacı yöneticilerle bir araya geldi

Bursaspor Futbol Sorumlusu olan ancak 31 Mayıs’ta sözleşmesi sona eren Özer Hurmacı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yönetimle son kez bir görüşme gerçekleştirdi.

Bursaspor Futbol Sorumlusu olan ancak 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren Özer Hurmacı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yönetimle son kez bir görüşme gerçekleştirdi.


Bursaspor'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Yeşil-beyazlı takımın futbol sorumluluğunu üstlenen ve takımı ligde tutan Özer Hurmacı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne geldi. Genç futbol adamı, yeşil-beyazlı yönetimle son kez bir görüşme gerçekleştirdi. Cuma günü resmi olarak da istifa edecek olan Başkan Ömer Furkan Banaz, yönetici arkadaşları Mehmet Zahit Yanar ve Rıdvan Gültekin'le Özer Hurmacı'yı ağırladı. Bursaspor yönetimi eğer istifa etmeseydi, Hurmacı ile devam edecekti. Yeni yönetimin nasıl bir yol haritası çizeceği ise merak konusu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.