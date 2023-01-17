5 yıl aranın ardından yeniden futbola dönen Özer Hurmacı'nın lisansı çıktı. Tecrübeli oyuncu, Afyonspor maçında forma giyebilecek.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'la yeniden futbola dönen Özer Hurmacı'nın lisansı çıktı. 37 yaşındaki futbolcu ile ilgili evrakları 12 Ocak'ta Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderen yeşil-beyazlı kulüp, beklediği haberi aldı. TFF, Özer Hurmacı'nın lisansının çıktığını resmen açıkladı. Bu sezon sonuna kadar lisansı çıkan tecrübeli futbolcu, yeşil-beyazlı takımın önümüzdeki hafta Afyonspor'la oynayacağı maçta sahada olabilecek.