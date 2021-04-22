Özer Matlı: “Girişimlerimiz sonucu kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılması memnuniyet verici”

Kısa Çalışma Ödeneğinin, işletmeleri ve çalışanları korona virüs salgınının olumsuz etkilerinden korunmak üzere devreye sokulduğunu belirten Başkan Özer Matlı, “Ancak bugüne kadar 3,7 milyon kişinin yararlandığı Kısa Çalışma Ödeneği 1 Nisan itibarıyla sona erdirilmişti. Bu durum zaten getirilen yeni kapanma kararları nedeniyle iyice çıkmaza giren işletmelerin, belini daha da büktü. Bunun üzerine Kısa Çalışma Ödeneğinin yeniden devreye alınması için çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde girişimlere başladık. Bursa Ticaret Borsası olarak ödeneğin yeniden başlatılmasının üye işletmelerimiz ve çalışanları için hayati öneme sahip olduğunu yetkililere ilettik. Nitekim girişimlerimiz sonucunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektörü temsilcilerini ağırladığı toplantıda milyonlarca işveren ve çalışana beklenen müjdeyi verdi” diye konuştu.

“Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatılma kararı yüzleri güldürdü”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatılmasının, tüm kesimlerin biraz olsun yüzünü güldürdüğünü, iş veren ve çalışana rahat bir nefes aldırdığını ifade eden Başkan Özer Matlı, “Salgınla mücadelenin çetin bir şekilde devam ettiği bu zor dönemde böyle bir müjdeye tüm çalışma hayatının ihtiyacı vardı. Bu vesileyle iş dünyasının her zaman yanında olan ve Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasının uzatılması yönündeki talebimize olumlu yanıt veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kararın alınmasında büyük emeği bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na işverenler ve çalışanlar adına teşekkür eder, Bursa iş dünyasına hayırlı olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.