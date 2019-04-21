Özer Matlı: "Gün bir olma günü"

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen, Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) 2019'u değerlendirdi.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 11'inci kez, üreticiden tedarikçiye, organize gıda perakendesinin zincir market temsilcileri ile sektörün önde gelen ulusal ve çok uluslu markalarını bir araya geldiği toplantının onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu oldu. TOBB Bursa Kadın ve Genç Girişimciler İl İcra Komitesi üyeleri zirvede, Türkiye'de perakende sektörü ve dünyadaki gelişmeleri hakkında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişarelerde bulunma fırsatı yakaladı. Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, YZB 2019'da perakende sektörünün zorluklarını görmezden gelmek yerine nasıl fırsatlar barındırdığını, sahip olunan imkanların daha iyi nasıl değerlendirilebileceğini marka ve konuklarla paylaşıldığını belirtti.

Türkiye ekonomisi ve perakende sektörü son bir yılda önemli sınavlar verdiğini dile getiren BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Perakende sektörü 2019 yılını dijital hamle yılı olarak kullanmalı. Gündemimizde; kullanıcı dostu dijital mecra tasarımları, mobil uyumluluk, online iş yapma stratejileri, dijital görünürlük olmalı. Sektörün geleceği oldukça parlak. Gün, birlik olma günüdür” dedi.

Ana teması 'değer' olan konferansa Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hanife Yeşil, Başkan Yardımcısı Nezaket Erbaş, İcra Kurulu Üyeleri Müfide Karaduman, Seda Şentürk, BTB Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri Dilek Şeker ve Zeynep Burcu Mumcuoğlu ile TOBB Bursa Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Taylan Devrim Ercan ve İcra Komitesi Üyesi Oğuz Öztürk katılım sağladı.