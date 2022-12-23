Özer Matlı: “Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi hayata geçirmek istiyoruz”

Bursa ili Oda ve Borsa Müşterek Toplantısı'nın 22'ncisi Bursa Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, krizlerin yaşandığı bir dönemde Bursa'daki oda ve borsaların, sektörel sorunların çözüme kavuşturulmasında TOBB öncülüğünde yoğun çaba sarf ettiğini ve Ankara'da Bursa'yı en iyi şekilde temsil ettiğini dile getirdi.

Bursa'da faaliyet gösteren 13 oda ve borsanın katılımıyla düzenlenen ‘Oda ve Borsa Müşterek Toplantısı'nın 22'ncisi, Bursa Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde Gastro Sanayi'de yapıldı. Oda ve borsa başkanları ile meclis başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Bursa ekonomisi, sektörel sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda konuşan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, oda ve borsaların yoğun bir seçim dönemini geride bıraktığını belirterek, “Yönetim kurullarımızda, meclislerimizde bu seçim döneminde aramıza katılan çok sayıda arkadaşımız var. Kendilerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Krizlere hızlı adapte olduk

İş dünyasının yapısı gereği öngörülemeyen çok fazla etkene ayak uydurmak zorunda olduğunu, ekonomik ve siyasi konjonktür, küresel riskler gibi çok fazla dış faktörle karşı karşıya kaldığını dile getiren Başkan Özer Matlı, “Ülkemizde 2020 yılı Mart ayında başlayan Covid-19 salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik görünüm ve maliyetlerdeki artış; 2021-2022 iş yılında da devam etmiş, yaşanan enflasyon süreci, tüketicinin alım gücünün düşmesine neden olmuş ve Rusya-Ukrayna arasındaki yaşanan gelişmeler, krizi daha da derinleştirmiştir. Ancak hızlı hareket kabiliyeti sayesinde bu durumlara hemen adapte olabilen iş dünyası olarak, farklı kanalları sonuna kadar değerlendirebildiğimizi düşünüyorum. İhracat ve e-ticaret gibi nispeten zor gibi gözüken alanlarda da üyelerimizin bütün imkanları değerlendirdiğini bilmek, geleceğe yönelik olarak öngörülerimizi artırmaktadır” dedi. Başkan Matlı, krizlerin yaşandığı bir dönemde Bursa'daki oda ve borsaların, sektörel sorunların çözüme kavuşturulmasında TOBB öncülüğünde yoğun çaba sarf ettiğini ve Ankara'da Bursa'yı en iyi şekilde temsil ettiğini dile getirdi.

Türkiye'ye rol model olacak proje

Ekonomideki kırgınlıklara rağmen Bursa Ticaret Borsası olarak, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalara imza atmayı sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Özer Matlı, başvuru süreci devam eden Gıda Sektörü Kümelenme Alanı projesi hakkında bilgilendirmede bulundu. Kent içinde kalan, büyümekte zorlanan ve gıda alanında faaliyet gösteren firmaları, şehrin dışında kurulması planlanan kümelenme alanıyla düzenli bir alanda toplamayı amaçladıklarını söyleyen Özer Matlı, “Bursa Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde, şehrin tüm dinamiklerinin desteğiyle önceliğimiz Bursalı firmalar olmak üzere; tüm Türkiye'ye açmayı planladığımız bu projede, gıda alanında üretim yapan firmalarımızı, KOBİ'lerimizi, teknoloji odaklı yeni nesil lojistik imkanlarla donatılan, sürdürülebilir tarım ekosistemi ve doğanın geleceği için ekolojik çözümlerle planlanan bu çevre dostu alanda, bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Sizlerden ricam, kendi üyelerinizle de bu projeye ilişkin ön talepleri almanız ve bu projeyi sahiplenmeniz. Böylece Bursa olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir birlik ve beraberlik örneği sergileyerek, Türkiye`ye rol model olacak bir projeyi ve iş birliğini hep birlikte hayata geçirmiş oluruz” diye konuştu.

“Gıda Sektörü Kümelenme Alanı ve KOBİ OSB Bursa için ihtiyaç”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, oda-borsa müşterek toplantıları ile Bursa'da mevcut sorunların çözümüne yönelik güzel bir sinerji yakalandığını dile getirdi. Bursa Ticaret Borsası tarafından hayata geçirilen Gıda Sektörü Kümelenme Alanı projesinin kent için bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Cüneyt Şener, “Bildiğiniz üzere bizler de BTSO olarak KOBİ OSB projemizi hayata geçiriyoruz. Bununla ilgili pandemi öncesi 2500'den fazla firmadan talep almıştık. Şimdi bu talepleri revize ediyoruz. Bursa'nın kent içinde kalan çok ciddi sanayi organizasyonu içerisinde olmayan, çevre kirliliği ve trafik oluşturan, ilimizin içerisinde olan kuruluşlarımız var. Bunları şehrimizin içinden deplase edecek ve daha modern, daha nezih ortama kavuşturacak aynı zamanda da büyümelerine imkân sağlayacak bir organizasyon yapısı içerisindeyiz. Benzer bir projeyi Bursa Ticaret Borsası'nın gıda konusunda yapıyor olması kentimiz adına memnuniyet verici” ifadelerini kullandı.

Oda ve Borsa başkanları sorun ve talepleri dile getirdi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, Bursa'nın hak ettiği yatırımları alabilmesi adına şehir olarak topyekûn birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. İnegöl'ün mobilya kenti kimliğinin yanından aynı zamanda tarım kenti de olduğunu dile getiren Uğurdağ, Bursa Ticaret Borsası'nın hayata geçirmeyi hedeflediği Gıda Sektörü Kümelenme Alanı projesine tam destek verdi.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, Orhangazi, Gemlik ve İznik ilçelerini içerisine alan bölgede bir fen lisesine ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Pandemi ile birlikte ticaret yapısının da değiştiğini kaydeden Erol Hatırlı, üyelerin ticari hacimlerinin artırılması amacıyla fuarlar konusunda desteklerden yeterince faydalanamadıklarını belirterek, bu tür organizasyonların tüm ilçe oda ve borsaların katılımlarıyla düzenlenmesini talep etti.

Küresel ısınmanın İznik Gölü'nü tehdit ettiğini belirten İznik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dede, bu konuda kent dinamiklerinden acil eylem planı hazırlanması konusunda destek istedi.

Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Akkoyunlu ise organize sanayi bölgeleri ile ilgili zaman zaman sorunlar yaşadıklarını belirterek, oda ve borsaların organize sanayi bölgeleri yönetimlerinde daha etkin rol alması gerektiğini vurguladı.

Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, zeytin için verilen 15 kuruşluk desteğin çok az olduğunu, bu desteğin en az 1,30 TL seviyesine çekilmesi gerektiğini söyledi.

Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Uzkınay, dile getirilen sorunların çözümü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı tarafından ilgili mercilere iletileceğinden emin olduklarını ve kendisine her konuda desteğe hazır olduklarını dile getirdi.

Temeli TOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu tarafından atılan Yenişehir Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Torun, Gıda Sektörü Kümelenme Alanı ve KOBİ OSB projelerine de destek olmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Üstündağ, TEKNOSAB projesinin Karacabey ve Bursa için önemli bir değer olduğunu ancak ilçe sanayicisine katkısı olmayacağını belirterek, Karacabey TSO olarak özellikle küçük esnaf ve KOBİ'lere yönelik benzer bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Enerji maliyetlerinin sanayicinin üzerine büyük bir yük oluşturduğunu ifade eden Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu ise bu maliyetlerin azaltılması için, oda ve borsalar olarak ‘Enerji Var' adıyla bir proje hayata geçirilmesini, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji santrallerinin TOBB öncülüğünde Bursa`dan başlamak üzere ülkeye kazandırılmasını istedi.

Programın sonunda toplantıya katılan oda ve borsa yönetim kurulu başkanları tarafından, Ankara'ya iletilmek üzere,dile getirilen sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bir mutabakat metni hazırlandı.